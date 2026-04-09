Prochazka x Ulberg: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC 327
Evento será realizado em Miami, nos EUA, a partir das 18h30 (de Brasília)
O Ultimate retorna com o UFC 327, quarto evento numerado de 2026, neste sábado (11). Na luta principal, o tcheco Jiri Prochazka enfrenta o neozelandês Carlos Ulberg pelo cinturão dos meio-pesados (até 92,9 Kg) – que pertencia a Alex Poatan. Ao todo, quatro brasileiros entram em ação entre o card principal e preliminar.
Na segundo luta mais importante da noite, o UFC organiza outra disputa de estrelas, também pelo peso médio-pesado. O brasileiro Paulo Costa enfrenta o russo Azamat Murzakanov, que busca seguir invicto no MMA. É o primeiro duelo oficial de Borrachinha na nova categoria.
Brasileiros em ação no UFC 327
Além de Borrachinha nas luta principal, o UFC 327 deste sábado terá outros três brasileiros. Duas lutas antes, os fãs do Brasil poderão acompanhar o retorno de Johnny Walker ao octógono.
Johnny busca confirmar a boa fase e aumentar a sequência de vitórias, já que, antes do último triunfo, vinha de duas derrotas consecutivas por via rápida. O desafio da vez será contra o norte-americano Dominick Reyes pelo peso meio-pesado.
Já no peso-pena (até 65,7 Kg), Patrício Pitbull ficará responsável por fechar as atividades do card preliminar. O brasileiro encara o norte-americano Aaron Pico, que chega de um duro nocaute para Lerone Murphy ainda no primeiro round.
Na segunda luta da noite, o brasileiro Vicente Luque enfrenta o Kelvin Gasletum, dos Estados Unidos. Vale destacar que a fase de Luque não é boa no UFC. Desde 2022, o peso meio-médio conquistou apenas duas vitórias em sete combates disputados.
FICHA TÉCNICA
UFC 327
📆 Data: 11 de abril de 2025
⏰ Horário: A partir de 18h30 (horário de Brasília)
🌍 Local: em Miami (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 22h
Cinturão peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jiri Prochazka x Carlos Ulberg
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Azamat Murzakanov x Paulo Borrachinha
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Curtis Blaydes x Josh Hokit
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Dominick Reyes x Johnny Walker
Peso-pena (até 65,7 Kg): Cub Swanson x Nate Landwehr
Card Preliminar - 18h30
Peso-pena (até 65,7 Kg): Patricio Pitbull x Aaron Pico
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Kevin Holland x Randy Brown
Peso-leve (até 70,3 Kg): Mateusz Gamrot x Esteban Ribovics
Peso-palha (até 52,1 Kg): Tatiana Suarez x Loopy Godinez
Peso-leve (até 70,3 Kg): Chris Padilla x MarQuel Mederos
Peso-médio (até 83,9 Kg): Kelvin Gastelum x Vicente Luque
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Charles Radtke x Francisco Prado
