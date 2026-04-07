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Vitória por finalização garante subida de Moicano no ranking do UFC

Outro nome do Brasil a subir no Top 15 foi Bia Mesquista, promessa do peso-galo

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/04/2026
21:01
Renato Moicano venceu luta principal do UFC Vegas 115 (Foto: Reprodução)
imagem cameraRenato Moicano venceu luta principal do UFC Vegas 115 (Foto: Reprodução/UFC)
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Renato Moicano voltou ao caminho das vitórias no último sábado (4), quando entrou em ação para o UFC Vegas 115. Com a finalização sobre o escocês Chris Duncan, o brasileiro conseguiu uma nova posição no ranking dos leves (até 70,3 Kg). Além dele, outra potência do Brasil subiu ao Top 15 do Ultimate após este evento: Bia Mesquista, no peso-galo (61 kg).

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Como de costume, a atualização dos rankings aconteceu na terça-feira – dessa vez, no dia 7 de abril. Ao todo, cinco brasileiros se envolveram nas novas mudanças efetivadas pela organização. O destaque, no entanto, fica com Moicano e Mesquisa que vêm de vitórias importantes.

O peso-leve ocupava a 10ª colocação antes da disputa contra Duncan, mesmo que viesse de duas derrotas. Agora, sobe para a nona posição. Para a tristeza dos fãs da Fighting Nerds, foi o também brasileiro Maurício Ruffy quem perdeu o lugar para Moicano.

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No peso-palha feminino, duas lutadoras do Brasil trocaram de posição. A derrota para a também brasileira Virna Jandiroba, na luta co-principal do evento, fez com que Tabatha Ricci caísse para o oitavo lugar – posição que antes era ocupada por Amanda Lemos. Jandiroba, por sua vez, seguiu em terceiro.

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Vitória imponente de Moicano no UFC Vegas 115

✍️ Texto por Andressa Simões

O duelo começou com os lutadores relutantes nas ações, mas com Moicano mais agressivo, levando o embate para a grade. Após isso, Duncan aplicou golpes perigosos, respondidos à altura com entradas fortes e precisas do brasileiro.

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No segundo assalto, Moicano continou agressivo nos ataques e, com um cruzado, derrubou Duncan. Mostrando total domínio, o brasileiro levou a luta para o chão e continuou golpeando o adversário. Após isso, no jiu-jitsu, foi questão de tempo até Moicano aplicar um mata-leão e finalizar o adversário.

Bia segue invicta no MMA

A estreia no UFC aconteceu em casa, no Rio de Janeiro, e, desde então, Bia Mesquita brilha dentro do octógono mais famoso do mundo. No dia 14 de março, a carioca voltou a ação contra a mexicana Montse Rendon. A vitória ainda no round inicial com uma finalização destacou sua vasta experiência no jiu-jitsu.

Para selar seu sucesso na organização, e no MMA, Bia conquista sua entrada ao ranking do UFC pela primeira vez. A vaga no Top 15 do peso-galo foi confirmado após a saída da norte-americana Miesha Tate, que não luta desde de maio de 2025.

Bia Mesquita volta ao octógono do UFC em março (Foto: Reprodução Instagram UFC)
Bia Mesquita comemora vitória no UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)

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