PVC faz cobrança a Vini Jr e crê em protagonismo de Estêvão na Seleção

Em entrevista ao Lance!, o jornalista Paulo Vinícius Coelho foi direto quanto as suas expectativas para Estêvão na Seleção Brasileira. Para ele, o jovem tem potencial para se tornar protagonista da equipe de Ancelotti, mas alivia a pressão sob o jovem, já que acredita em Vinicius Júnior como o encarregado para essa função de liderança.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Estêvão pode se tornar o protagonista, mas quem tem que se tonar é o Vinicius Júnior. Mas, que pode se tornar, pode ser o Estêvão, pode ser sim - disse.

Nesta Data Fifa, o Brasil fará dois amistosos contra seleções africanas. O primeiro será diante de Senegal, no dia 15 de novembro, um sábado, às 13h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. Já o segundo acontece no dia 18, às 16h30, no estádio do Lille, na França, encerrando o calendário de 2025 da seleção.

continua após a publicidade

Estêvão, o artilheiro da Seleção na era Ancelotti

Em grande fase ainda nos primeiros passos na carreira, Estêvão é o artilheiro da Seleção na "Era Ancelotti", com três gols marcados — o primeiro foi anotado na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã, no dia 4 se setembro.

O atacante entrou em destaque no último fim de semana ao marcar, já nos acréscimos, o gol da vitória do Chelsea sobre o rival Liverpool em Stamford Bridge. Õ camisa 20 do Brasil quer seguir no ritmo para evoluir ainda mais.

continua após a publicidade

— É, eu só tenho que agradecer a Deus por esse momento que estou vivendo. Estou trabalhando muito, lutando todos os dias para que as coisas boas venham, e estão chegando, graças a Deus. Então, dedico esse momento à minha família, que me ajudou bastante, e a Deus, só agradeço mesmo — disse Estêvão, após o jogo contra a Coreia.