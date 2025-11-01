Sacha responde provocações de Davi Brito: 'Tu não tinha desistido?'

Em meio a uma série de provocações antes do aguardado Fight Music Show 7, que acontece neste sábado (1º), o ator Sacha Bali rebateu as falas do ex-BBB Davi Brito durante uma live, agitando os internautas com sua resposta. Veja o momento:

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Davi empurra Sacha na encarada

A troca de farpas escalou na última sexta-feira (31) durante a pesagem dos lutadores, quando Bali acusou Davi, campeão do BBB 24, de ser um personagem diante das câmeras. A provocação desagradou Davi, que reagiu com um tapa e um empurrão, gerando um clima de alta tensão. Devido ao ocorrido, Sacha recusou a encarada tradicional, aumentando a expectativa para o confronto.

➡️ Garcia x Onama: conheça os seis brasileiros do card no UFC Vegas 110

➡️Exclusivo: Allan Puro Osso relembra lesões e projeta futuro após UFC Vegas 110

continua após a publicidade

Luta principal do Fight Music Show 7

A luta principal do Fight Music Show 7 aconteceria entre Popó e o ex-BBB Diego Alemão. Porém, após passar por cirurgia e anunciar aposentadoria devido à confusão generalizada no Spaten Fight Night, o consagrado boxeador baiano se retirou do evento e a luta foi cancelada.

Assim, o combate principal da noite colocará frente a frente dois ex-participantes de reality show: Davi Brito e Sacha Bali. Os dois têm utilizado as redes sociais para promover o evento e mostrar a preparação para a luta.

continua após a publicidade

Além dos famosos, o evento ainda conta com nomes consagrados no esporte brasileiro, como é o caso de Esquiva Falcão, primeiro boxeador brasileiro a conquistar uma medalha olímpica na modalidade, nos Jogos de Londres 2012.

Charles do Bronx exterminou o polonês Mateusz Gamrot no UFC Rio no último sábado (11) e subiu no ranking peso-leve. Além disso, o lutador voltou a aparecer na lista peso por peso, que ranqueia os melhores lutadores no geral, na 15° colocação. O brasileiro conquistou a vitória por finalização no segundo round da luta principal e, com isso, manteve sua invencibilidade em lutas no Brasil: sete vitórias em sete lutas. Veja a nova posição de Charles na sua categoria! Reprodução/X: @marcgoddard_uk



















