Sacha responde provocações de Davi Brito: 'Tu não tinha desistido?'
Evento acontece neste sábado (1), em São Paulo
Em meio a uma série de provocações antes do aguardado Fight Music Show 7, que acontece neste sábado (1º), o ator Sacha Bali rebateu as falas do ex-BBB Davi Brito durante uma live, agitando os internautas com sua resposta. Veja o momento:
Davi empurra Sacha na encarada
A troca de farpas escalou na última sexta-feira (31) durante a pesagem dos lutadores, quando Bali acusou Davi, campeão do BBB 24, de ser um personagem diante das câmeras. A provocação desagradou Davi, que reagiu com um tapa e um empurrão, gerando um clima de alta tensão. Devido ao ocorrido, Sacha recusou a encarada tradicional, aumentando a expectativa para o confronto.
Luta principal do Fight Music Show 7
A luta principal do Fight Music Show 7 aconteceria entre Popó e o ex-BBB Diego Alemão. Porém, após passar por cirurgia e anunciar aposentadoria devido à confusão generalizada no Spaten Fight Night, o consagrado boxeador baiano se retirou do evento e a luta foi cancelada.
Assim, o combate principal da noite colocará frente a frente dois ex-participantes de reality show: Davi Brito e Sacha Bali. Os dois têm utilizado as redes sociais para promover o evento e mostrar a preparação para a luta.
Além dos famosos, o evento ainda conta com nomes consagrados no esporte brasileiro, como é o caso de Esquiva Falcão, primeiro boxeador brasileiro a conquistar uma medalha olímpica na modalidade, nos Jogos de Londres 2012.
