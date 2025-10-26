Brasil lidera ranking no UFC, após cinturão de Mackenzie Dern
Três brasileiros são donos de cinturão
Pela primeira vez desde 2021, o Brasil é o país com o maior número de atuais campeões do UFC. Com a vitória de Mackenzie Dern no UFC 321, neste domingo (25), o país ostenta três representantes na lista. Na segunda colocação, estão a Austrália e Geórgia.
Neste sábado (25), Mackenzie Dern derrotou a compatriota Virna Jandiroba por decisão unânime, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Com o resultado, a brasileira levantou o cinturão de peso palha, categoria até 52,5 quilos.
Com a vitória, Mackenzie se juntou a Alex Poatan e Alexandre Pantoja na lista de atuais campeões brasileiros no UFC. Os homens levantaram os títulos nas categorias meio-pesado e mosca, respectivamente.
No início de outubro, Alex Poatan nocauteou o russo Magomed Ankalaev e garantiu o cinturão meio-pesado do UFC 320, na categoria até 92,9 quilos. Já Alexandre Pantoja conquistou o cinturão do peso mosca em julho de 2023, quando derrotou Brandon Moreno no UFC 290. Desde então, o "canibal" já defendeu o título em quatro ocasiões, sendo a última no UFC 317.
Com três cinturões, o Brasil se isola na liderança do país com o maior número de atuais campeões do UFC. Em segundo lugar, estão a Austrália e a Geórgia, com dois representantes cada.
A Austrália ostenta Jack Della Maddalena e Alexander Volkanovski, com os títulos do peso meio médio e peso pena respectivamente. Já a Geórgia é dona dos cinturões peso galo e peso leve, com Merab Dvalishvili sendo campeão do primeiro e Ilia Topuria do último.
Confira atuais campeões do UFC
Masculino
- Peso mosca (até 56,7 kg): Alexandre Pantoja (BRA)
- Peso galo (até 61,2 kg): Merab Dvalishvili (GEO)
- Peso pena (até 65,8 kg): Alexander Volkanovski (AUS)
- Peso leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria (GEO)
- Peso meio médio (até 77,1 kg): Jack Della Maddalena (AUS)
- Peso médio (até 83,9 kg): Khamzat Chimaev (EAU)
- Peso meio pesado (até 92,9 kg): Alex Poatan (BRA)
- Peso pesado (até 120,2 kg): Tom Aspinall (ING)
Feminino
- Peso palha (até 52,5 kg): Mackenzie Dern (BRA)
- Peso mosca (até 56,7 kg): Valentina Shevchenko (KGZ)
- Peso galo (até 61,2 kg): Kayla Harrison (EUA)
Representante do Brasil, Mackenzie Dern domina em trocação e conquista o cinturão no UFC 321
Em um duelo acirrado e intenso, com forte boxe e jíu-jitsu, a brasileira superou a compatriota Virna Jandiroba por decisão unânime. A lutadora, então, confirma a vantagem sobre a adversária pela segunda vez no Ultimate.
No último confronto entre as brasileiros, em dezembro de 2020, o resultado não foi diferente. Com pouco mais de um ano no UFC, Jandiroba levou a pior para Dern que venceu por decisão unânime dos juízes.
Primeiro round: Diferente do que muitos esperavam, a duelo entre as brasileiras não começou forte no chão e, sim, com uma trocação intensa com diretos e chutes – em que Dern aplicou os maiores impactos. A primeira entrada tentada da Virna acabou defendida por Mackenzie, mas a segunda oportunidade não foi desperdiçada, assim como a terceira. Apesar de conseguir derrubar, Carcará ainda precisava enfrentar o alto nível de jíu-jitsu da adversária, campeã mundial na modalidade.
Segundo round: A primeira metade do assalto pareceu uma repetição do primeiro, em que Mackenzie era melhor nos golpes de encontro e Virna conseguia ficar por cima no chão. Dessa vez, no entanto, a baiana aplicava bem o ground and pound. A defesa de Dern também se destacava, com a guarda ativa e contra-ataques poderosos.
Terceiro round: Virna começou forte no round com um boxe afiado. Neste assalto, Mackenzie voltou ao chão um pouco diferente, após um direto certeiro da adversária. A número 5 do ranking começou a tentar encaixar suas quedas, o que não tinha feito até o momento. No últimos segundos, a baiana conseguiu um domínio forte no solo, enquanto Dern aplicava significativas cotovelas de baixo.
Quarto round: O strike de Dern era mais eficiente, e as combinações intensas atingiram com sucesso a baiana. Já no solo, Jandiroba estava na vantagem com seis quedas defendidas e seis aplicadas. O controle da luta esteve nas mãos das duas brasileiras, que entregavam um impressionante domínio em mais de uma arte marcial. Apesar disso, o volume de Mackenzie pode ter sido o direfencial no assalto.
Quinto round: O início no boxe, seguido de tentativas de levar a luta para o chão se manteve presente assim como em todo os 20 minutos anteriores. Embora tenha superado Dern no domínio no solo, Virna não aproveitava tanto o ground and pound, diferente da adversária. O apito final soou com Mackenzie por cima, após uma queda certeira nos últimos segundos.
