imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Brasil lidera ranking no UFC, após cinturão de Mackenzie Dern

Três brasileiros são donos de cinturão

Avatar
Fernanda Vicente Franklin
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/10/2025
15:14
Poatan, campeão do UFC pela terceira vez (Foto: Reprodução Instagram UFC)
imagem cameraRepresentando o Brasil, Poatan é campeão do UFC pela terceira vez (Foto: Reprodução Instagram UFC)
Pela primeira vez desde 2021, o Brasil é o país com o maior número de atuais campeões do UFC. Com a vitória de Mackenzie Dern no UFC 321, neste domingo (25), o país ostenta três representantes na lista. Na segunda colocação, estão a Austrália e Geórgia.

Neste sábado (25), Mackenzie Dern derrotou a compatriota Virna Jandiroba por decisão unânime, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Com o resultado, a brasileira levantou o cinturão de peso palha, categoria até 52,5 quilos.

Com a vitória, Mackenzie se juntou a Alex Poatan e Alexandre Pantoja na lista de atuais campeões brasileiros no UFC. Os homens levantaram os títulos nas categorias meio-pesado e mosca, respectivamente.

No início de outubro, Alex Poatan nocauteou o russo Magomed Ankalaev e garantiu o cinturão meio-pesado do UFC 320, na categoria até 92,9 quilos. Já Alexandre Pantoja conquistou o cinturão do peso mosca em julho de 2023, quando derrotou Brandon Moreno no UFC 290. Desde então, o "canibal" já defendeu o título em quatro ocasiões, sendo a última no UFC 317.

Com três cinturões, o Brasil se isola na liderança do país com o maior número de atuais campeões do UFC. Em segundo lugar, estão a Austrália e a Geórgia, com dois representantes cada.

A Austrália ostenta Jack Della Maddalena e Alexander Volkanovski, com os títulos do peso meio médio e peso pena respectivamente. Já a Geórgia é dona dos cinturões peso galo e peso leve, com Merab Dvalishvili sendo campeão do primeiro e Ilia Topuria do último.

Confira atuais campeões do UFC

Masculino

  1. Peso mosca (até 56,7 kg): Alexandre Pantoja (BRA)
  2. Peso galo (até 61,2 kg): Merab Dvalishvili (GEO)
  3. Peso pena (até 65,8 kg): Alexander Volkanovski (AUS)
  4. Peso leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria (GEO)
  5. Peso meio médio (até 77,1 kg): Jack Della Maddalena (AUS)
  6. Peso médio (até 83,9 kg): Khamzat Chimaev (EAU)
  7. Peso meio pesado (até 92,9 kg): Alex Poatan (BRA)
  8. Peso pesado (até 120,2 kg): Tom Aspinall (ING)

Feminino

  • Peso palha (até 52,5 kg): Mackenzie Dern (BRA)
  • Peso mosca (até 56,7 kg): Valentina Shevchenko (KGZ)
  • Peso galo (até 61,2 kg): Kayla Harrison (EUA)

Representante do Brasil, Mackenzie Dern domina em trocação e conquista o cinturão no UFC 321

Em um duelo acirrado e intenso, com forte boxe e jíu-jitsu, a brasileira superou a compatriota Virna Jandiroba por decisão unânime. A lutadora, então, confirma a vantagem sobre a adversária pela segunda vez no Ultimate.

No último confronto entre as brasileiros, em dezembro de 2020, o resultado não foi diferente. Com pouco mais de um ano no UFC, Jandiroba levou a pior para Dern que venceu por decisão unânime dos juízes.

Primeiro round: Diferente do que muitos esperavam, a duelo entre as brasileiras não começou forte no chão e, sim, com uma trocação intensa com diretos e chutes – em que Dern aplicou os maiores impactos. A primeira entrada tentada da Virna acabou defendida por Mackenzie, mas a segunda oportunidade não foi desperdiçada, assim como a terceira. Apesar de conseguir derrubar, Carcará ainda precisava enfrentar o alto nível de jíu-jitsu da adversária, campeã mundial na modalidade.

Segundo round: A primeira metade do assalto pareceu uma repetição do primeiro, em que Mackenzie era melhor nos golpes de encontro e Virna conseguia ficar por cima no chão. Dessa vez, no entanto, a baiana aplicava bem o ground and pound. A defesa de Dern também se destacava, com a guarda ativa e contra-ataques poderosos.

Terceiro round: Virna começou forte no round com um boxe afiado. Neste assalto, Mackenzie voltou ao chão um pouco diferente, após um direto certeiro da adversária. A número 5 do ranking começou a tentar encaixar suas quedas, o que não tinha feito até o momento. No últimos segundos, a baiana conseguiu um domínio forte no solo, enquanto Dern aplicava significativas cotovelas de baixo.

Quarto round: O strike de Dern era mais eficiente, e as combinações intensas atingiram com sucesso a baiana. Já no solo, Jandiroba estava na vantagem com seis quedas defendidas e seis aplicadas. O controle da luta esteve nas mãos das duas brasileiras, que entregavam um impressionante domínio em mais de uma arte marcial. Apesar disso, o volume de Mackenzie pode ter sido o direfencial no assalto.

Quinto round: O início no boxe, seguido de tentativas de levar a luta para o chão se manteve presente assim como em todo os 20 minutos anteriores. Embora tenha superado Dern no domínio no solo, Virna não aproveitava tanto o ground and pound, diferente da adversária. O apito final soou com Mackenzie por cima, após uma queda certeira nos últimos segundos.

Mackenzie Dern na pesagem do UFC 321 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)
Representando o Brasil, Mackenzie Dern na pesagem do UFC 321 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

