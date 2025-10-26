UFC: Jon Jones aceita desafio de Poatan para luta na Casa Branca
O evento está agendado para 14 junho de 2026
A lenda do UFC, Jon Jones, aceitou o desafio do brasileiro e atual campeão dos meio-pesados (93 kg), Alex Poatan, para lutar no card histórico que a organização vai realizar na Casa Branca, nos Estados Unidos.
O aceite veio logo após o fim frustrante do UFC 321, na noite do último sábado (25), onde o cinturão peso-pesado terminou em 'no contest' (sem resultado). De olho no próximo evento em Abu Dhabi, Poatan desafiou, de novo, Jon Jones, e dessa vez, "Bones" respondeu e aceitou a luta. O americano chegou a elogiar o brasileiro por ter evitado desafiá-lo no período em que ele havia acabado de perder o irmão mais velho.
-Alex, eu adoraria trazer o mais alto nível de habilidade para a Casa Branca. Agradeço o respeito que você demonstrou, vamos dançar - publicou Jon em seu perfil oficial no X.
Não é a primeira vez que o campeão desafia o norte-americano. Após reconquistar o cinturão no UFC 320, no dia 4 de outubro, contra Magomed Ankalaev, Poatan comentou sobre o desejo de subir de categoria e enfrentar Bones no Ultimate.
-Não penso em outra luta. O foco é contra ele. Não acho que a luta pode cair. Ele falou que queria e deu uma entrevistas. Estamos com a idade elevada para o esporte. Não temos tempo a perder e ele tem muito interesse também nesta luta - falou Poatan na ocasião.
Retorno da aposentadoria
A aposentadoria de Jon Jones já era dada como certa e, por isso, Tom Aspinall assumiu o cinturão linear dos pesados. Tudo mudou, no entanto, quando o norte-americano descobriu sobre o evento na casa do presidente dos Estados Unidos. Desde então, o lutador de 38 anos voltou as atividades.
