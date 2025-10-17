Entre os destaques do Brasil no UFC Vancouver, Tainara Lisboa entra no octógono contra a anfitriã Melissa Croden neste sábado (18). A brasileiro chega para o duelo em busca da primeira vitória após hiato de dois anos no Ultimate devido à grave lesão no joelho. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a bicampeã mundial de muay thai contou como foi a recuperação e o que representa esse novo duelo em sua carreira.

Confira entrevista na íntegra com Tainara Lisboa

— O UFC Vancouver representa um recomeço. Eu falo que eu estou aqui por mim, sem expectativas de ninguém, sem querer provar nada para ninguém. A única pessoa que eu devo o meu melhor é a mim mesma, porque eu sei o que eu passei, o que eu passo e o quanto eu amo estar nesse lugar. Então é um recomeço e uma dívida comigo mesma entrar lá e dar o meu melhor. E o resultado vai ser consequência do meu melhor e com certeza a mãozinha levantada de final — confessou a "Thai Panther".

Na abertura do evento, Tainara encara a estreante canadense pela categoria peso-galo feminina. A lutadora é a primeira brasileira a entrar no octógono mais famoso do mundo em Vancouver, no Canadá. Ainda no card preliminar, o UFC contará com mais quatro representantes do Brasil: Bruno "Bulldog" Silva, Djorden Santos, Stephanie Luciano e Ravena Oliveira.

Brasileira está pronta para voltar a ser campeã

Natural de Santos, em São Paulo, Tainara Lisboa começou no mundo da luta através do muay thai e brilhou, com dois títulos mundiais. A brasileira de 34 anos registra um cartel de 7 vitórias e 3 derrotas desde sua entrada no MMA.

Apesar da última derrota em maio, o retrospecto da brasileira ainda é positivo no UFC com duas vitórias em três lutas disputadas. As comemorações do último triunfo, no entanto, se transformaram em preocupação para Tainara. Durante o duelo contra a compatriota Ravena, a lesão da lutadora se agravou para um rompimento na cartilagem do joelho, o que exigia intervenção cirúrgica.

Tainara Lisboa em treino antes do luta no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @tainaralisboaoficial)

O início no UFC, então, precisou ser interrompido para que a difícil recuperação fosse completa. Ao Lance!, Tainara confessou que o processo foi um dos mais dolorosos de sua vida, tanto físico quanto mentalmente.

— Não foi nada tranquila, eu acho que longe disso. As pessoas confundem muito essa cirurgia com o ligamento cruzado, que eu também sou operada dos dois joelhos do ligamento cruzado, mas essa cirurgia não chegou nem a 1%. O ligamento não chega a 1% do que foi essa cirurgia. A nível de dor, eu tendo que aprender a andar sobre um degrau, a realmente questionar se eu iria conseguir voltar a lutar. Eu lembro que o meu esposo, depois que tudo passou, ele falava "Eu só rezava para você voltar a andar". Eu nem sabia quando é que você ia voltar a lutar. Foi muito tenso — contou Tainara.

A luta contra a lesão foi complicada, mas a brasileira conseguiu, com calma, o seu retorno à academia e por fim ao UFC. Contudo, a reestreia não saiu como planejado para a peso-galo, que sofreu sua primeira derrota na organização. Embora o resultado não tenha sido positivo, ela se mantém confiante na sua preparação para o UFC Vancouver.

— Eu estou muito pronta. A minha última luta me ensinou muitas coisas. Não tive o resultado que eu gostei. E na verdade não foi nem o resultado que me incomodou, mas foi o bug. Eu sou uma atleta que, independente de resultado, deixo muita luta, eu proponho muita luta. E foi uma coisa que a gente não viu na minha última performance. Então eu pude trabalhar muito em cima de várias emoções, de várias sensações e, obviamente, algumas partes técnicas e táticas — disse.