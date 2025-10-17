John Cena anuncia última luta na WWE com edição especial: ‘Ansioso’

O lutador e ator John Cena anunciou, nesta sexta-feira (17), a sua última luta na World Wrestling Entertainment (WWE), evento de luta livre. Para a despedida, a WWE preparou uma edição especial, que será em Washington, capital dos Estados Unidos. A última luta de John Cena está marcada para 13 de dezembro, às 20h30 (de Brasília).

Em uma rede social, John Cena reafirmou a sua aposentadoria e diz estar ansioso para ver o público pela última vez no ringue:

— Apesar de qualquer especulação ou boato, em 6 de julho de 2024 anunciei minha aposentadoria da WWE em ringues. Estou longe de ser perfeito, mas me esforço para ser uma pessoa cuja palavra tem valor. 13/12/2025 será minha última luta. Sou extremamente grato por cada momento que a WWE me proporcionou. Estou animado para 13/12 e ansioso para ver todos vocês pela última vez.

Banner da última luta de Jonh Cena (Foto: Divulgação / WWE)

Último ano na WWE

Em 2025, John Cena fará seu último ano na WWE. Após 22 anos de carreira na empresa, o lutador já iniciou sua turnê de despedida dos ringues, que deve durar até dezembro. O americano de 47 anos irá encarar Cody Rhodes pelo título mundial da companhia na luta principal da WrestleMania 41, o maior evento de pro-wrestling do mundo, no dia 20 de abril, em Las Vegas.

Caso vença o combate, Cena irá conquistar o 17º título mundial da WWE na carreira, que o consolidaria como o maior campeão mundial da história da empresa.