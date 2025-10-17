Bruno "Bulldog" Silva está em busca do cinturão dos moscas, antes disso, no entanto, se prepara para vencer no UFC Vancouver deste sábado (18). O brasileiro enfrenta o sul-coreano Hyun Sung Park pelo card preliminar do evento. Com exclusividade ao Lance!, o lutador destacou sua preparação para a nova etapa e para conquistar o mais alto nível no Ultimate.

continua após a publicidade

➡️ Conheça os cinco brasileiros do card no UFC Vancouver neste sábado (18)

Confira entrevista na íntegra com Bruno Silva

— Pronto, preparado e querendo, com certeza. Já faz 6 anos que eu estou no UFC, já tenho uma experiência de treino muito grande e rodei muitas academias, então eu sei que o meu nível é alto de luta. Como você falou, eu lutei com o Joshua Van, ele me ganhou no último minuto da luta, mas a luta estava muito boa, um lutão, e, com certeza, prova que eu estou nesse nível mundial dos top 15 da categoria. Eu estou pronto, em alto nível. O que muda a derrota e a vitória é um detalhe muito pequeno que muda na luta de alto nível. Então, com certeza, eu me sinto preparado — afirmou Bruno.

A luta citada aconteceu em junho deste ano, quando o brasileiro enfrentou o birmanês Joshua Van. O último adversário de Bruno, inclusive, é o próximo desafiante ao cinturão do peso-mosca contra o também brasileiro Alexandre Pantoja. Na ocasião contra Bulldog, apesar do domínico leve nos assaltos iniciais, o jovem lutador terminou com a vitória por nocaute técnico no terceiro round.

continua após a publicidade

Bruno vinha já de um resultado negativo contra Manel Kape em dezembro de 2024. Ao perder para Van, empatou seu cartel no UFC com quatro vitórias, conquistadas consecutivamente, e quatro derrotas. Os camps (período de treinamento) e combates não foram as únicas preocupações na carreira de Bulldog desde sua entrada no Ultimate.

Lesão marcou a carreira de Bulldog

Embalado com dois triunfos, o brasileiro precisou interromper as atividades no ano de 2021 devido a uma lesão séria no pé. Ao Lance!, Bulldog contou como foi descobrir a gravidade do problema e a recuperação, que o deixou de fora do octógono por mais de um ano.

continua após a publicidade

— Então, a lesão foi uma coisa nova para mim, porque eu nunca tinha me lesionado sério assim, de fazer uma cirurgia e tal, e foi uma coisa nova que, tipo, quando eu fiquei sabendo assim, fiquei até meio que em choque assim, porque eu estava andando normal e fui lá no médico, ele falou, não, você vai ter que fazer cirurgia. O quê? Cirurgia por quê, meu pé só está doendo e tal, eu não imaginava que estava tão ruim assim, porque foi uma cirurgia bem complicada, ligamento e cartilagem — comentou.

Apesar de a lesão não permitir treinos, esse tempo "parado" não passou em vão para Bruno, que voltou para o Brasil para matar saudade da família. De volta a cidade natal, o lutador peso-mosca pode ver que os Estados Unidos também se tornara sua "casa", onde se prepara diariamente para o UFC.

— Eu tive que ir para o Brasil de volta, então voltei para casa da minha família. E fiz tudo que tinha que ser feito, foi ruim, porque tive que ficar mais de um ano parado para se recuperar de tudo isso, mas também teve o lado positivo, entende? De estar perto da família de volta e ficar junto com o pessoal. Mas é sempre assim, quando eu estou aqui, sinto saudade de lá, quando eu estou lá, sinto saudade daqui — confessou o brasileiro.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Lutar no Brasil e torcida brasileira no UFC

Com o fim do UFC Rio, o apoio da torcida brasileira ficou em evidência entre os lutadores presentes, principalmente no show feito durante a luta de Charles do Bronx. Mesmo de longe, Bruno pôde sentir esse carinho dos fãs do Brasil, mas não deixou de criticar algumas atitudes que acompanha nas redes sociais.

— Com certeza (recebo muito carinho da torcida), mas a gente sabe como os fãs de luta são: você ganhou, você é um herói, você perdeu, você é um merda. Então a gente até fica meio que bolado com isso, porque quando a gente ganha, é muita mensagem e a galera ama a gente, mas quando a gente perde, a galera odeia a gente — afirmou.

Mesmo com as críticas, Bulldog não deixou de sonhar em competir no Brasil com o estádio lotado. O lutador já lutou em solo brasileiro antes, em Brasília, só que sem público por causa da pandemia do Covid-19. Em 2020, o peso-mosca perdeu para o tcheco David Dvorakpor decisão unânime.