Werdum revela discrepância na luta entre Popó e Wanderlei Silva

A luta de boxe entre Popó e Wanderlei Silva terminou em pancadaria generalizada e segue dando o que falar. O também lutador Fabrício Werdum, que esteve no corner de Wanderlei no final do mês passado, afirmou que a diferença de ganhos financeiros entre as partes foi alta.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

- Ele (Wanderlei) fechou o contrato em dólar. Foi 1,2 milhão de dólares. Eu estou falando sério. Porque ele tinha um contrato com um outro evento e a Spaten (promotora do evento) cobriu esse contrato - afirmou Werdum ao podcast Festa da Firma. E completou:

- Eu não tenho certeza, mas ouvi falar que o Popó ganhou R$ 1 milhão. E o Wanderlei quase R$ 7 milhões, né? E fora os patrocinadores.

A "treta" que esquentou os bastidores da luta entre Popó e Wanderlei Silva parece ter chegado ao fim. Em um vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (11), o ex-campeão do UFC, Fabrício Werdum, e o tetracampeão mundial de boxe, Acelino "Popó" Freitas, apareceram juntos e selaram as pazes após a confusão generalizada no Spaten Fight Night.

continua após a publicidade

Relembre a briga generalizada

A confusão aconteceu no dia 27 de setembro, após a luta principal do Spaten Fight Night. Wanderlei Silva foi desclassificado por aplicar golpes ilegais em Popó. Após o fim do combate, membros das duas equipes invadiram o ringue e uma briga generalizada começou. Durante a coletiva pós-luta, Popó chegou a reclamar que havia levado um soco de Werdum, que estava no corner de Wanderlei, sem ter "nada a ver com a briga". Na confusão, Wanderlei acabou sendo nocauteado e precisou ser levado ao hospital.