Jean Silva projeta posto de 'novo Alex Poatan' no UFC

Não é uma questão de "se", mas de "quando" que Jean Silva se tornará o próximo Alex Poatan do Brasil. Pelo menos, é nisso em que acredita o peso-pena do UFC. Em entrevista ao canal "Laerte Viana na Área", o brasileiro afirmou que será um fenômeno no país como seu compatriota.

— Se for pelos negócios, vou ser um Poatan da vida. Vou lutar uma luta atrás da outra. Não vai ter frescura. Quem me conhece sabe que não gosto de ficar parado. Essa é uma grande realidade, é estar lutando. Igual o Merab, que está toda hora lutando. Quero ser desse pique aí, pique bandidão do cinturão — disse "Lord".

A entrada de Jean no UFC aconteceu após da vitória por decisão unânime, em setembro de 2023, no Dana White's Contender Series. Desde então, o "Lord" teve um início explosivo na organização, com cinco vitórias pelo via rápida de janeiro de 2024 a abril de 2025.

Meses depois, Silva enfrentou seu primeiro revés no Ultimate. No segundo round, o brasileiro foi nocauteado pelo compatriota Diego Lopes, que enfrentará pela segunda vez o campeão Alexander Volkanovski na luta principal do UFC 325.

Diego Lopes superou Jean Silva no Noche UFC (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)

Ainda no início da próxima temporada, no UFC 324, o retorno de Jean Silva ao octógono mais famoso do mundo foi confirmado. Ele está agendado para encarar o inglês Arnold Allen no dia 24 de janeiro. O brasileiro, então, precisa vencer para voltar a sonhar com a disputa pelo cinturão. A confiança não falta, agora, basta "Lord" mostrar que ainda pode impor seu jogo sobre qualquer oponente.

Card do UFC 324

O card do UFC 324 terá duas disputas de título encabeçando o evento: Justin Gaethje enfrentará Paddy Pimblett e Amanda Nunes retornará para lutar contra Kayla Harrison. A organização ainda não definiu qual será a luta principal da noite. Confira o card completo:

1 . Justin Gaethje x Paddy Pimblett – cinturão interino dos leves 2 . Kayla Harrison x Amanda Nunes – cinturão peso galo feminino 3 . Sean O’Malley x Song Yadong – peso galo 4 . Waldo Cortes Acosta x Derrick Lewis – peso pesado 5 . Arnold Allen x Jean Silva – peso pena 6 . Alexa Grasso x Rose Namajunas - peso mosca feminino 7 . Umar Nurmagomedov x Deiveson Figueiredo - peso galo 8 . Ateba Gautier x Andrey Pulyaev - peso médio

O evento de janeiro marcará o início de uma nova fase para o Ultimate. A partir de 2026, a organização abandonará o modelo de pay-per-view para iniciar sua era de streaming, após firmar acordo com a Paramount+ pelos direitos de transmissão.