Assim como a pesagem e as encaradas, o famoso "walkout" é uma das tradições mais esperadas pelos fãs do UFC. Os lutadores, então, costumam escolher a dedo a música de entrada que pode melhor representá-lo logo antes da luta. Em meio a grandes retrospectivas musicais, nesta terça-feira (2), o Lance! separou os ritmos dos atuais campões em 2025.

Quais as músicas de walkout dos campeões do UFC?

Alexandre Pantoja - Campeão do peso-mosca

Mesmo antes de saber o significado da letra, já que não sabia inglês, o brasileiro escolheu "Many Men", do 50 Cent, para acompanhar sua entrada no UFC.

Merab Dvalishvili - Campeão do peso-galo

O georgiano costuma estar acompanhado da bandeira de seu país e o tradicional chapéu papakha, além da tatuagem em seu peito. Esse orgulho a Geórgia é representada também pelas músicas de entrada: "Midi, Midi, Movidvar", de Nikolshow, e "Samshoblo (Homeland)", de Bani e Chabuka Amiranashvili.

Alexander Volkanovski - Campeão do peso-pena

Desde a conquista do cinturão do UFC, Volka é fiel a música "Down Under", da banda australiana Men at Work.

Ilia Topuria - Campeão do peso-leve

O duplo-campeão representa duas nacionalidades no UFC, a Espanha e a Geórgia, o que costuma ser honrado na bandeira misturada que carrega. Do lado espanhol, a música "Canción Del Mariachi", de Antonio Banderas, representa bem sua ancestralidade.

Islam Makhachev - Campeão do peso meio-médio

O mais novo campeão dos meios-médios do UFC costuma seguir o excelente de seu amigo e treinador Khabib Nurmagomedov em representar e honrar suas origens do Daguestão. As entradas do russo são, então, os tradicionais cantos da região ou a música "Dreams", do DJ Nariman.

Khamzat Chimaev - Campeão do peso-médio

Conhecido por suas entradas energéticas, Chimaev chega ao octógono acompanhado por "Thé à la Menthe Instrumental", de La Caution, dupla francesa de hip-hop formada por Hi-Tekk e Nikkfurie.

Alex Poatan - Campeão do peso meio-pesado

A cultura de Poatan está em todos os momentos antes da luta, seja na encarada ou na entrada. Ao som de "Itsári", da banda brasileira Sepultura, o campeão agita os fãs do UFC com suas raízes.

Tom Aspinall - Campeão do peso-pesado

O campeão inglês leva suas origens com a música "Supersonic", de Oasis. Em um impressionante "mashup" entre o hino da banda britânica e "Move On Up", de Curtis Mayfield.

Alguns brasileiros de destaque

Deiveson Figueiredo e Charles do Bronx brilharam dentro e fora do octógono para a alegria dos milhares de fãs presente na Farmasi Arena, palco do UFC Rio em outubro deste ano. Durante a entrada antes da luta, o paraense trouxe uma música de muito sucesso que representa seu estado com maestria: "Vou tomar um tacacá", de Joelma.

A tradicional música de Do Bronx não é mistério para quem acompanha o UFC, apesar disso, há quem não se emocione com a escolha. Ao som de "O Hino", de Fernandinho, o lutador entrou na arena acompanhado das milhares de vozes que reverberavam o refrão: "filho meu, chegou tua hora de brilhar".

No último evento numerado, o UFC 322, Carlos Prates representou o Brasil com excelência ao nocautear o ex-campeão Leon Edwards no segundo round. Antes do duelo, o som escolhido "Purple Lamborghini", de Rick Ross e Skrillex, agitou os fãs no Madison Square Garden como poucos lutadores fizeram.