Os planos de Gregory "Robocop" Rodrigues para o futuro no UFC são grandes. Após a vitória contra Roman Koplov no evento numerado deste sábado (15), o brasileiro busca enfrentar nomes de peso da divisão dos médios: Israel Adesanya e Robert Whittaker, dois ex-campeões do UFC. Em entrevista pós-luta, o lutador deixou claro suas preferências para a próxima temporada.

— Eu tenho dois nomes, bons nomes. Acho que vai ser uma boa luta. Um deles é Israel Adesanya, mas ele é um DJ agora, não sei se ele tem tempo para treinar. Mas se ele tiver, eu queria fazer uma boa luta com ele. Eu acho que seria incrível para mim — disse Robocop, que completou:

— Um dia quando ele era o campeão, ele fez um vídeo e falou sobre mim, quando eu abri a cabeça: 'Eu quero lutar com esse cara, um dia ele vai estar no topo'. Então, eu acho que é uma boa luta. Mas se não, eu acho que Robert Whittaker é outro bom nome.

A vitória contra o russo foi a segunda consecutiva do brasileiro no UFC. Com isso, Robocop subiu pela primeira vez a 15ª colocação do ranking dos médios, que conta com Khamzat Chimaev como campeão. Na lista, o nigeriano Adesanya e o australiano Whittaker ocupam o sexto e nono lugar, respectivamente.

Brasileiro brilha no UFC 322

Gregory Rodrigues voltou a vencer no octógono mais famoso do mundo, no último sábado (15), pelo card preliminar do UFC 322. Com superioridade nos golpes significativos, o brasileiro superou o russo Roman Kopylov por decisão unânime, com parciais de 30-27, 30-27, 29-28. Veja os resultados do card completo do UFC 322.

Relembre como foi a luta

A luta começou equilibrada, mas com pouca ação de ambos os lados. Na reta final do primeiro round, após se estudarem, Kopylov conseguiu quebrar o brasileiro, mas sem conseguir nenhum momento de perigo por cima, tanto que levantou rapidamente.

No segundo round, Kopylov rapidamente foi para a queda e converteu. Porém, Gregory conseguiu inverter a posição e quase finalizou o russo na chave de tornozelo, mas Roman escapou. Em pé, Robocop teve vantagem e abriu o supercílio de Kopylov, que sobreviveu aos ataques do brasileiro até o fim.

No último assalto, Kopylov começou melhor e conectou um cruzado que balançou um pouco o brasileiro. Na sequência, Gregory até conseguiu responder, mas o russo teve momentos melhores até a reta final, no qual Robocop se recuperou e voltou a dominar em pé, mas sem nocautear.

Na decisão dos juízes, a vitória ficou com parciais de 30-27, 30-27, 29-28, após uma luta muito equilibrada.