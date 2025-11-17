Após cinturão, Makhachev escolhe próximo adversário no UFC

Novo campeão do UFC, Islam Makhachev tem preferência de adversário para sua primeira defesa de título nos meio-médios: Kamaru Usman. O lutador russo conquistou seu segundo cinturão na organização, neste sábado (15), ao dominar Jack Della Maddalena por cinco rounds no UFC 322.

O duplo-campeão, então, expressou sua opinião mesmo com a intensa disputa pela posição de desafiante na categoria até 77kg. Makhachev elogiou potenciais adversários, mas deixou clara sua preferência pelo experiente Usman.

Em entrevista ao UFC, Islam destacou o respeito que tem pela trajetória e qualidade técnica do ex-campeão. O russo reconhece o valor de Usman apesar do surgimento de novos talentos na divisão.

— Ainda acho que Kamaru pode derrotar Morales e Prates. Kamaru é o nome mais forte. Eles são jovens e ambiciosos, mas Kamaru continua sendo perigoso e um dos melhores neste jogo. Se me dessem a opção e me perguntassem com quem eu gostaria de lutar, eu diria Kamaru — afirmou Makhachev.

Durante o UFC 322, Carlos Prates e Michael Morales também venceram seus combates por nocaute e devem aparecer no top-5 no ranking do UFC na próxima atualização. Ambos são considerados candidatos à disputa pelo cinturão.

Carlos Prates nocauteia Leon Edwards no UFC 322 (Foto: Reprodução/UFC)

A definição do próximo desafiante ao título dos meio-médios também dependerá do resultado da luta entre Ian Garry e Belal Muhammad, que acontece no Fight Night do próximo sábado (22). Outros nomes como Shavkat Rakhmonov, fora do octógono por lesão, e Ilia Topuria, atual campeão dos leves, também são mencionados como possíveis candidatos.

Relembre como foi o UFC 322

A história foi feita neste sábado (15) na luta principal do UFC 322. Para entrar no livro de recordes, Islam Makhachev é mais novo duplo-campeão do Ultimate com títulos nos leves e meio-médios. Veja os resultados do card completo do UFC 322.

Após dominar do primeiro ao último round, com forte wrestling, o russo frustou todas as expectativas do australiano Jack Della Maddalena, que defendia o cinturão pela primeira vez. A vitória foi confirmada por decisão unânime dos juízes, com parcial tripla de 50-45.