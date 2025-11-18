Poatan x Makhachev: Como seria a Copa do Mundo no UFC?

Durante a "Data Fifa", os jogadores de futebol deixam os clubes para defender a Seleção de seus países, como aconteceu, nesta terça-feira (18), no jogo entre Brasil e Tunísia. O objetivo central é preparar a equipe brasileira para a Copa do Mundo que acontecerá em 2028. Embora esse modelo de competição seja comum em diversas modalidades, ele não existe no universo das artes marciais mistas. Mas fica a pergunta: e se o UFC adotasse um formato semelhante?

Não dá para dizer que o patriotismo é algo que falta entre os lutadores. Entre músicas, discursos e bandeiras, os atletas costumam demonstrar e se orgulhar de onde vieram. Um exemplo disso é Alex Poatan. O brasileiro integra às encaradas elementos culturais de sua ascendência indígena, como a pintura facial e gestos ritualísticos.

A partir dessa ideia, o Lance! montou as equipes e pediu para o Chat GPT criar um formato hipotético de competição inspirado na "Data Fifa", reunindo os campeões atuais e alguns ex-campeões para representar seus países em uma espécie de "Copa do Mundo do UFC". O objetivo é imaginar como seria um torneio internacional se as principais estrelas do MMA se unissem sob a mesma bandeira, em vez de defender suas academias individuais.

Como funcionaria o torneio?

O formato é direto: cada uma das cinco lutas equivaleria a um confronto entre países. O vencedor de cada combate renderia um ponto para sua seleção. Ao final do card, o país com o maior número de vitórias seria declarado campeão da "Copa do Mundo do UFC".

A seguir, estão as lutas, as explicações de cada duelo e os vencedores projetados com base na fase, estilo e desempenho dos atletas em 2025. De acordo com a IA, o resultado seria:

1) Ilia Topuria (GEO) x Islam Makhachev (RUS)

(Campeão georgiano dos leves em 2025 x novo campeão russo dos meio-médios)

Esse duelo colocaria frente a frente dois dos lutadores mais dominantes do MMA atual. Topuria traria explosão, precisão e um boxe afiado, enquanto Makhachev chegaria com o grappling mais eficiente do esporte. A luta seria extremamente estratégica, principalmente pela experiência de ambos por ter conquistado cinturões em divisões distintas, mas a consistência de Makhachev no controle de luta acabaria inclinando o resultado.

Vencedor: Islam Makhachev (Rússia)

2) Merab Dvalishvili (GEO) x Alexandre Pantoja (BRA)

(Uma "Máquina" do peso-galo da Geórgia x o campeão brasileiro dos moscas)

Merab é conhecido pelo ritmo desumano e pelas quedas encadeadas durante todos os rounds. Pantoja, por sua vez, tem um dos jiu-jitsus mais perigosos do UFC e capacidade de finalizar em qualquer brecha. Apesar da técnica refinada do brasileiro, a diferença de tamanho e o volume interminável de Merab fariam a balança pender para o lado georgiano.

Vencedor: Merab Dvalishvili (Geórgia)

3) Alex "Poatan" Pereira (BRA) x Tom Aspinall (ING)

(O campeão brasileiro dos meio-pesados x o campeão do peso-pesado)

Esse seria o maior choque de estilos do torneio. Poatan, dono de um dos golpes mais letais do MMA moderno, enfrentaria um Aspinall rápido, completo e com ótimo grappling, algo raro entre os pesados. Mesmo com a vantagem física do inglês, a precisão e o poder de nocaute do brasileiro tornariam o duelo perigosíssimo a cada segundo. Em um embate em peso combinado, Poatan teria condições reais de decidir antes dos cinco minutos.

Vencedor: Alex Poatan (Brasil)

4) Leon Edwards (ING) x Jack Della Maddalena (AUS)

(Ex-campeão inglês dos meio-médios x campeão australiano em ascensão)

Aqui teríamos um duelo de altíssimo nível técnico no striking. Edwards luta com método, paciência e leitura de tempo; Della Maddalena é agressivo, direto e tem um dos boxes mais limpos do UFC. Seria uma luta de ajustes, feints e contra-ataques — um verdadeiro xadrez em pé. Pela experiência e versatilidade, Edwards levaria ligeira vantagem.

Vencedor: Leon Edwards (Inglaterra)

5) Alexander Volkanovski (AUS) x Khamzat Chimaev RUS)

(O consagrado campeão australiano dos penas x um dos atletas mais explosivos da Rússia)

O confronto colocaria de um lado a inteligência, versatilidade e experiência de Volkanovski e, do outro, a força bruta, o wrestling dominante e o ritmo sufocante de Chimaev. Tecnicamente, seria a luta de maior contraste do card. Mesmo assim, o impacto físico e a pressão do russo fariam diferença em um duelo sem corte de peso rígido.

Vencedor: Khamzat Chimaev (Rússia)

Pontuação final do torneio

Rússia – 2 vitórias

Inglaterra – 1 vitória

Geórgia – 1 vitória

Brasil – 1 vitória

Austrália – 0 vitórias

Campeã da "Copa do Mundo do UFC": Rússia

Com dois triunfos – Makhachev e Chimaev –, a seleção da Rússia terminaria como campeã do torneio. A combinação de domínio físico, wrestling de elite e experiência em lutas de alto nível colocaria o país no topo dessa edição hipotética do campeonato internacional.