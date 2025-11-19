Parece que a luta entre Jon Jones e Alex Poatan não deve acontecer na Casa Branca, como esperam os fãs ao redor do mundo. Apesar da grande expectativa, Dana White afirmou não confiar no ex-campeão dos pesados para esse evento histórico do UFC. A declaração foi feita durante entrevista ao podcaster Andrew Schulz.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

— Não posso colocar Jon Jones numa posição em que ele possa (desistir). Eu tinha um acordo com ele para lutar com o Aspinall e ele disse "Não vou fazê-lo" Não posso estar nessa posição novamente — disse o presidente do UFC.

Na ocasião, Tom Aspinall esteve fora do octógono por meses após a defesa do cinturão interino em busca de um combate contra Jones, que nunca aconteceu. A aposentadoria do norte-americano, então, foi anunciada em junho, e o inglês foi promovido ao título linar pelo UFC.

continua após a publicidade

A proposta de uma luta entre Bones e Poatan pode parecer interessante para os fãs, mas não animou tanto Dana White. Para o presidente do UFC, contar com o comprometimento de Jones é um problemas devido a problemas profissionais antigos entre os dois. Com isso, ainda não há confirmação do Ultimate sobre o assunto.

Jon Jones chegou a implorar ao presidente do UFC

Jon Jones voltou a pedir para lutar no card na Casa Branca, evento que fez o ex-campeão desistir da aposentadoria. O norte-americano aceitou enfrentar o brasileiro Alex Poatan no último sábado (25). Ainda sem a aprovação de Dana White, a lenda do MMA aproveitou para "implorar" ao presidente do UFC para compor o card no jardim presencial dos Estados Unidos.

continua após a publicidade

— Eu realmente espero que aconteça. Dana, por favor, irmão. Estou treinando, me sinto ótimo, estou saudável. Seria uma honra representar nosso país. E fazer o que eu faço de melhor — pediu Jones, em entrevista ao "The Schmo", durante o Dirty Boxing.

Jon Jones e Alex Poatan na Casa Branca?

Jon Jones enfim aceitou o desafio de Alex Poatan para um duelo nos pesados do UFC. Se depender dos lutadores, a luta acontecerá no card histórico do evento na Casa Branca, marcado para junho de 2026. Apesar disso, o combate não passe de rumores.

Jon Jones e Alex Poatan no UFC (Fotos: AFP e Divulgação)

O aceite veio logo após o fim frustrante do UFC 321, na noite do último sábado (25), onde o cinturão peso-pesado terminou em "no contest" (sem resultado). De olho no evento em Abu Dhabi, Poatan desafiou novamente Jon Jones e, dessa vez, "Bones" respondeu a proposta. O americano chegou ainda a elogiar o brasileiro por ter evitado desafiá-lo dias depois da morte do irmão mais velho.

Essa foi, então, a segunda vez que o campeão dos meio-pesados expressou o desejo de enfrentar o norte-americano no octógono. Após reconquistar o cinturão no UFC 320, no dia 4 de outubro, contra Magomed Ankalaev, Poatan comentou sobre o desejo de subir de categoria e enfrentar Jones no Ultimate.