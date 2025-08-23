Walker quebra `maldição´ brasileira na luta principal do UFC Xangai; entenda

É o fim da zica! Na manhã deste sábado (23/08), o Brasil voltou a vencer nas lutas principais do UFC. Na edição do UFC Xangai, Johnny Walker derrotou o dono da casa Zhang Mingyang no segundo round, por nocaute. Na rede social X (antigo twitter), a web comemorou o fim de uma suposta `maldição´ brasileira. O Lance! te explica.

Cria de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Johnny Walker garantiu a vitória do peso-meio pesado e venceu por nocaute a luta principal da noite do UFC Xangai. Com o cinturão, o lutador marcou a primeira vitória brasileira masculina em lutas principais do UFC em 2025.

A última vitória de um brasileiro em uma luta principal do UFC foi em dezembro de 2024, quando Alexandre Pantoja defendeu com sucesso o cinturão peso-mosca ao derrotar Kai Asakura.

Em 2025, antes de Walker vencer, os brasileiros perderam nove de nove lutas principais. A primeira derrota aconteceu ainda no início do ano.

Em janeiro, no UFC 311, Renato Moicano foi derrotado pelo russo Makhachev na luta principal da noite. No mês seguinte, em fevereiro, foi a vez do brasileiro Gregory ‘Robocop’ ser nocauteado no quarto round por Jared Cannonier, no UFC Vegas 102.

No UFC 311, Magomed Ankalaev venceu o brasileiro Poatan na luta principal do evento, em março deste ano. Em abril, a história se repetiu. Diego Lopes foi derrotado pelo mexicano Alexander Volkanvski, no UFC 314 e Carlos Prates foi derrotado por Ian Garry, na luta principal do UFC Kansas City.

Em maio, Deiveson Figueiredo foi derrotado por Cory Sandhagen, no UFC Des Moine. Na luta principal do UFC Vegas 106, Michael Morales nocauteou o brasileiro Gilbert "Durinho" Burns no 1° round.

Também nocauteado no 1ª round, Charles do Bronx foi derrotado no UFC 317, em junho. No mesmo mês, mas agora no UFC Nashville, Derrick Lewis nocauteou o brasileiro Tallison Teixeira em apenas 35 segundos

Web comemora fim da maldição brasileira na luta principal do UFC Xangai

Chute baixo começa a festa de Johnny Walker

O primeiro round começou de forma frenética, com Johnny Walker tentando uma queda nos primeiros segundos, mas ficando por baixo. Zhang, porém, não aproveitou a posição de vantagem e logo o brasileiro voltou para a trocação.

No segundo assalto, Johnny começou a colocar seu muay thai para jogo e acertou o chinês com um duro chute baixo, que o levou ao solo. Walker, então, começou a desferir golpes, não deixando espaço para Zhang se recuperar. Após uma saraivada de socos, o árbitro Marc Goddard interrompeu o combate, oficializando a redenção do brasileiro.