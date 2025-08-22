menu hamburguer
Charles do Bronx fala sobre aposentadoria do UFC: ‘Eu nem pensei’

Charles do Bronx é o principal nome do UFC Rio

Charles do Bronx Oliveira
imagem cameraCharles "do Bronx" de Oliveira (Foto: Jordan Jones/AFP)
Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThayuan Leiras,
Dia 22/08/2025
10:00
Um dos maiores nomes da história do MMA brasileiro, Charles 'Do Bronx' de Oliveira, fez questão de encerrar as especulações sobre uma possível aposentadoria. Aos 35 anos, o ex-campeão peso-leve do UFC garantiu, em entrevista ao site AgFight, que pendurar as luvas não faz parte de seus planos imediatos.

A derrota para Ilia Topuria, por nocaute no UFC 317, em 28 de junho, representou um grande baque para a pretensão do brasileiro de reconquistar o título da categoria. O resultado gerou uma onda de rumores sobre seu futuro no esporte, agora prontamente rebatida pelo próprio lutador.

charles-do-bronx-ilia-topuria-ufc-317
Encarada de Ilia Topuria e Charles do Bronx (Foto: Reprodução/UFC)

— Esquece. O povo está querendo me aposentar antes de eu querer me aposentar. Eu nem pense-ei em aposentadoria — afirmou o lutador brasileiro. — Não tenho a mínima vontade de me aposentar. Tem muita coisa para acontecer.

Aos 35 anos, Charles reforçou que sua continuidade no esporte é movida pela paixão e pela capacidade de se manter em alto rendimento, mesmo diante de um dos momentos mais difíceis de sua carreira recente.

— Vou lutar até eu me sentir bem, até eu sentir tesão de estar me dedicando, treinando e feliz. Isso é o mais importante — explicou.

Charles do Bronx contra Rafael Fiziev no UFC Rio

A luta principal contra Fiziev promete ser um duelo de estilos. Enquanto Charles é o maior finalizador da história do UFC, o adversário é conhecido por sua trocação afiada e poder de nocaute. O brasileiro vem de derrota para Ilia Topuria em disputa de cinturão, enquanto o azerbaijano vem de vitória sobre Ignacio Bahamondes.

UFC Rio tem preços de ingressos divulgados

O UFC Fight Night do Rio de Janeiro teve os valores dos ingressos divulgados. O evento acontece na Farmasi Arena no dia 11 de outubro. Os valores dos ingressos variam entre R$ 130 e R$ 1.850 e serão vendidos a partir do dia 20 de agosto.

SetorValor da inteiraValor da meia

Cadeira Corner Nível 3

R$ 260,00

R$ 130,00

Cadeira Lateral Nível 3

R$ 350,00

R$ 175,00

Cadeira Central Nível 3

R$ 450,00

R$ 225,00

Cadeira Corner Nível 1

R$ 690,00

R$ 345,00

Cadeira Lateral Nível 1

R$ 810,00

R$ 405,00

Cadeira Central Nível 1

R$ 950,00

R$ 475,00

Camarote

R$ 990,00

R$ 495,00

Cadeira Premium

R$ 1.250,00

R$ 625,00

Upper Floor

R$ 1.450,00

R$ 725,00

Octógono Premium

R$ 1.850,00

R$ 925,00

