Charles do Bronx fala sobre aposentadoria do UFC: ‘Eu nem pensei’

Um dos maiores nomes da história do MMA brasileiro, Charles 'Do Bronx' de Oliveira, fez questão de encerrar as especulações sobre uma possível aposentadoria. Aos 35 anos, o ex-campeão peso-leve do UFC garantiu, em entrevista ao site AgFight, que pendurar as luvas não faz parte de seus planos imediatos.

A derrota para Ilia Topuria, por nocaute no UFC 317, em 28 de junho, representou um grande baque para a pretensão do brasileiro de reconquistar o título da categoria. O resultado gerou uma onda de rumores sobre seu futuro no esporte, agora prontamente rebatida pelo próprio lutador.

Encarada de Ilia Topuria e Charles do Bronx (Foto: Reprodução/UFC)

— Esquece. O povo está querendo me aposentar antes de eu querer me aposentar. Eu nem pense-ei em aposentadoria — afirmou o lutador brasileiro. — Não tenho a mínima vontade de me aposentar. Tem muita coisa para acontecer.

Aos 35 anos, Charles reforçou que sua continuidade no esporte é movida pela paixão e pela capacidade de se manter em alto rendimento, mesmo diante de um dos momentos mais difíceis de sua carreira recente.

— Vou lutar até eu me sentir bem, até eu sentir tesão de estar me dedicando, treinando e feliz. Isso é o mais importante — explicou.

Charles do Bronx contra Rafael Fiziev no UFC Rio

A luta principal contra Fiziev promete ser um duelo de estilos. Enquanto Charles é o maior finalizador da história do UFC, o adversário é conhecido por sua trocação afiada e poder de nocaute. O brasileiro vem de derrota para Ilia Topuria em disputa de cinturão, enquanto o azerbaijano vem de vitória sobre Ignacio Bahamondes.

UFC Rio tem preços de ingressos divulgados

O UFC Fight Night do Rio de Janeiro teve os valores dos ingressos divulgados. O evento acontece na Farmasi Arena no dia 11 de outubro. Os valores dos ingressos variam entre R$ 130 e R$ 1.850 e serão vendidos a partir do dia 20 de agosto.