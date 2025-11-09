Gabriel Marretinha fatura R$ 266 mil por nocaute no UFC Vegas 111
Brasileiro nocauteou, neste sábado (8), o jamaicano Randy Brown no segundo round
A vitória por nocaute de Gabriel Bonfim fechou a noite do UFC Vegas 111, no Apex, em Las Vegas (EUA), com maestria. Neste sábado (8), o brasileiro conquistou ainda um dos bônus de "Perfomance da Noite" no valor de 50 mil dólares, que equivale a R$ 266 mil, na cotação atual.
O primeiro round foi marcado por um certo domínio de Marretinha sobre o jamaicano Randy Brown. Apesar de ter a desvantagem no alcance, Bonfim contou com seu boxe de alto nível para acertar boas sequências no adversário. Os chutes na perna foram outro destaque positivo da atuação do brasileiro.
No segundo assalto, Randy voltou mais energético e buscou impor o seu jogo sobre Gabriel. O brasileiro procurou, então, os espaços para acertar golpes de encontro. E, assim, conquistou a vitória. Após o jamaicano abaixar para caçar a luta no chão, Marretinha segurou o rival no clich e o acertou com uma bela joelhada na testa, o que o apagou.
Assim como Bonfim, outros lutadores do UFC Vegas 111 faturaram a premiação do bônus: Christian Leroy Duncan, Josh Hokit e Zach Reese. Os dois primeiros venceram suas lutas contra os brasileiros Marco Túlio e Max Gimenis, respectivamente, por nocaute.
Veja resultados do UFC Vegas 111
FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 111
📆 Data: 8 de novembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal
Gabriel Bonfim venceu Randy Brown por nocaute técnico a 1m40s do 2° round
Joseph Morales venceu Matt Schnell por finalização (guilhotina) aos 2m54s do 1° round
Uros Medic venceu Muslim Salikhov por nocaute técnico a 1m03s do 1° round
Chris Padilla venceu Ismael Bonfim por nocaute técnico aos 4m30s do 2° round
Christian Leroy Duncan venceu Marco Túlio por nocaute aos 3m20s do 2° round
Card Preliminar
Raoni Barcelos venceu Ricky Simon por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)
Jacqueline Cavalcanti venceu Mayra Sheetara por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)
Josh Hokit venceu Max Gimenis por nocaute técnico a 56s do 1° round
Denise Gomes venceu Tecia Pennington por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)
Daniel Marcos venceu Miles Johns por finalização (mata-leão) aos 4m23s do 2° round
Zach Reese venceu Jackson McVey por finalização (mata-leão) a 1m38s do 2° round
