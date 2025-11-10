Brasileiro cumpre 'promessa' em vitória no UFC Vegas 111; entenda
Gabriel Bonfim nocauteou jamaicano Randy Brown no UFC Vegas 111
O primeiro nocaute de Gabriel Bonfim na carreira pelo UFC enfim aconteceu durante o Fight Night deste sábado (8). Pela luta principal, o brasileiro derrotou o jamaicano Randy Brown no segundo round com uma joelhada certeira no clinch. Marretinha saiu ainda com a premiação do bônus pela atuação impressionante.
Em entrevista exclusiva ao Lance!, antes da luta, Bonfim havia falado sobre a força do seu jogo em pé, na trocação intensa, refinada a partir do boxe. A finalização, no entanto, foi como o brasileiro conquistou quase 70% das vitórias no MMA. Dessa vez, a confiança de que o nocaute, e o bônus, estaria próximo.
— Eu venho do boxe, né, da trocação ali. As finalizações acontecem bastante, mas eu venho do boxe, gosto bastante da trocação. Então os fãs podem esperar um nocaute, sim, e o bônus de performance — disse o brasileiro.
Com o triunfo, Marretinha registra uma sequência de quatro lutas de invencibilidade desde a derrota para Nicolas Dalby em novembro de 2023. Esse foi o único resultado negativo de Gabriel no UFC, e no MMA.
Como foi a luta de Marretinha?
O primeiro round foi marcado por um certo domínio de Marretinha sobre o jamaicano Randy Brown. Apesar de ter a desvantagem no alcance, Bonfim contou com seu boxe de alto nível para acertar boas sequências no adversário. Os chutes na perna foram outro destaque positivo da atuação do brasileiro.
No segundo assalto, Randy voltou mais energético e buscou impor o seu jogo sobre Gabriel. O brasileiro procurou, então, os espaços para acertar golpes de encontro. E, assim, conquistou a vitória. Após o jamaicano abaixar para caçar a luta no chão, Marretinha segurou o rival no clich e o acertou com uma bela joelhada na testa, o que o apagou.
Brasileiro fatura bolada com nocaute
O brasileiro conquistou ainda um dos bônus de "Perfomance da Noite" no valor de 50 mil dólares, que equivale a R$ 266 mil, na cotação atual.
Assim como Bonfim, outros lutadores do UFC Vegas 111 faturaram a premiação do bônus: Christian Leroy Duncan, Josh Hokit e Zach Reese. Os dois primeiros venceram suas lutas contra os brasileiros Marco Túlio e Max Gimenis, respectivamente, por nocaute.
