Dana White indica data de retorno de Connor McGregor ao UFC

O retorno de Connor McGregor ao Ultimate Fighting Championship (UFC) parece estar cada vez mais próximo. Após o irlandês confirmar que os rumores sobre sua volta eram verdadeiros, Dana White, presidente da entidade, indicou quando isso irá acontecer.

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Em entrevista ao programa de Jim Rome, o CEO do UFC se mostrou bastante otimista quanto à volta do ex-campeão, afirmando que as negociações estão avançadas. Segundo Dana White, o esperado é que McGregor volte ao octógono ainda durante o verão norte-americano (de junho a agosto).

— Estou extremamente confiante de que isso acontecerá daqui a pouco. Há muitas coisas incríveis acontecendo nos bastidores que me deixam muito confiante de que ele (Conor McGregor) lutará neste verão.

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McGregor esteve suspenso do UFC por 18 meses após violar as regras antidoping da organização. Na temporada de 2024, o duplo campeão testou positivo em três exames, além de não se apresentar para o controle na véspera de sua luta contra Michael Chandler. Apesar disso, a punição, que poderia chegar a dois anos, foi reduzida para um ano e meio.

Connor McGregor em ação no UFC (Foto: Reprodução)

Conor McGregor é o lutador mais testado no antidoping do UFC em 2026

O histórico de Conor McGregor o coloca em evidência quando o assunto é teste antidoping. O ex-campeão do UFC é o lutador mais testado de toda a organização em 2026. A informação é da página especializada em antidopagem no site oficial do Ultimate.

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Até o fim de março, McGregor passou por 7 exames antidoping – cerca de 2,3 testes por mês desde o início do ano. A checagem elevada, principalmente em relação aos outros lutadores do plantel, aumenta a expectativa para o iminente retorno de Conor ao octógono mais famoso do mundo.

Ao nível de comparação, o segundo lugar da lista é amplamente dividido com outros grandes nomes do UFC, como Sean Strickland, Melquizael Costa, Kyoji Horiguchi e outros 30 atletas. Todos eles foram submetidos aos testes três vezes durante o ano de 2026.