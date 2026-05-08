Dana White indica data de retorno de Connor McGregor ao UFC
Ex-campeão passou por uma suspensão de 18 meses após violar a política antidoping da entidade
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O retorno de Connor McGregor ao Ultimate Fighting Championship (UFC) parece estar cada vez mais próximo. Após o irlandês confirmar que os rumores sobre sua volta eram verdadeiros, Dana White, presidente da entidade, indicou quando isso irá acontecer.
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Em entrevista ao programa de Jim Rome, o CEO do UFC se mostrou bastante otimista quanto à volta do ex-campeão, afirmando que as negociações estão avançadas. Segundo Dana White, o esperado é que McGregor volte ao octógono ainda durante o verão norte-americano (de junho a agosto).
— Estou extremamente confiante de que isso acontecerá daqui a pouco. Há muitas coisas incríveis acontecendo nos bastidores que me deixam muito confiante de que ele (Conor McGregor) lutará neste verão.
McGregor esteve suspenso do UFC por 18 meses após violar as regras antidoping da organização. Na temporada de 2024, o duplo campeão testou positivo em três exames, além de não se apresentar para o controle na véspera de sua luta contra Michael Chandler. Apesar disso, a punição, que poderia chegar a dois anos, foi reduzida para um ano e meio.
Conor McGregor é o lutador mais testado no antidoping do UFC em 2026
O histórico de Conor McGregor o coloca em evidência quando o assunto é teste antidoping. O ex-campeão do UFC é o lutador mais testado de toda a organização em 2026. A informação é da página especializada em antidopagem no site oficial do Ultimate.
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Até o fim de março, McGregor passou por 7 exames antidoping – cerca de 2,3 testes por mês desde o início do ano. A checagem elevada, principalmente em relação aos outros lutadores do plantel, aumenta a expectativa para o iminente retorno de Conor ao octógono mais famoso do mundo.
Ao nível de comparação, o segundo lugar da lista é amplamente dividido com outros grandes nomes do UFC, como Sean Strickland, Melquizael Costa, Kyoji Horiguchi e outros 30 atletas. Todos eles foram submetidos aos testes três vezes durante o ano de 2026.
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