menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Chimaev e Strickland confirmam luta em pesagem do UFC 328

Evento está marcado para esse sábado (9), com disputas a partir das 18h (de Brasília)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/05/2026
17:22
Card oficial do UFC 328, com Khamzat Chimaev e Sean Strickland (Foto: Divulgação/UFC)
imagem cameraCard oficial do UFC 328, com Khamzat Chimaev e Sean Strickland (Foto: Divulgação/ UFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A pesagem oficial do UFC 328 validou todos os confrontos programados para este sábado (9) no Prudential Center em Newark, Nova Jersey (EUA). A luta principal da noite será protagonizada por Khamzat Chimaev e Sean Strickland, pelo cinturão dos médios. O Brasil terá dois representantes em ação: Marco Túlio "Matuto" e Djorden Santos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Dana White indica data de retorno de Connor McGregor ao UFC

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

O evento tem início às 18h (de Brasília), com o card preliminar. Já o principal está marcado para as 22h (de Brasília). O UFC 328 tem transmissão do streaming Paramount+.

Brasileiros em ação

  • Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov (83,9 Kg) x Marco Tulio (84,3 Kg)
  • Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev (84,3 Kg) x Djorden Santos (84,3 Kg)

Veja os resultados completos da pesagem do UFC 328

Ficha técnica
UFC 328

📆 Data: 9 de maio de 2025
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: Newark (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

continua após a publicidade

🥊 Aposte em seu lutador favorito no UFC
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Card Principal - 22 horas

Cinturão peso-médio (até 83,9 Kg): Khamzat Chimaev (83,9 Kg) x Sean Strickland (83,9 Kg)
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Joshua Van (56,7 Kg) x Tatsuro Taira (56,7 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov (116,5 Kg) x Waldo Cortes Acosta (119,7 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady (77,1 Kg) x Joaquin Buckley (77,1 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green (70,3 Kg) x Jeremy Stephens (72,5 Kg)*

continua após a publicidade

*Ficou acima do limite permitido para o peso-leve. Jeremy Stephens foi multado em 30% de sua bolsa, que foi para seu adversário.

Sean Strickland e Khamzat Chimaev se enfrentam no UFC 328 (Fotos: AFP)
Sean Strickland e Khamzat Chimaev se enfrentam no UFC 328 (Fotos: AFP)

Card preliminar - 18 horas

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ateba Gautier (83,9 Kg) x Ozzy Diaz (84,3 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Joel Alvarez (77,1 Kg) x Yaroslav Amosov (77,1 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Grant Dawson (70,7 Kg) x Mateusz Rebecki (70,7 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Jim Miller (70,3 Kg) x Jared Gordon (70,7 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov (83,9 Kg) x Marco Tulio (84,3 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini (65,7 Kg) x William Gomis (65,7 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev (84,3 Kg) x Djorden Santos (84,3 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Clayton Carpenter (57,1 Kg) x Jose Ochoa (56,7 Kg)



circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias