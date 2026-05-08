Chimaev e Strickland confirmam luta em pesagem do UFC 328
Evento está marcado para esse sábado (9), com disputas a partir das 18h (de Brasília)
A pesagem oficial do UFC 328 validou todos os confrontos programados para este sábado (9) no Prudential Center em Newark, Nova Jersey (EUA). A luta principal da noite será protagonizada por Khamzat Chimaev e Sean Strickland, pelo cinturão dos médios. O Brasil terá dois representantes em ação: Marco Túlio "Matuto" e Djorden Santos.
O evento tem início às 18h (de Brasília), com o card preliminar. Já o principal está marcado para as 22h (de Brasília). O UFC 328 tem transmissão do streaming Paramount+.
Brasileiros em ação
Veja os resultados completos da pesagem do UFC 328
Ficha técnica
UFC 328
📆 Data: 9 de maio de 2025
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: Newark (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 22 horas
Cinturão peso-médio (até 83,9 Kg): Khamzat Chimaev (83,9 Kg) x Sean Strickland (83,9 Kg)
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Joshua Van (56,7 Kg) x Tatsuro Taira (56,7 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov (116,5 Kg) x Waldo Cortes Acosta (119,7 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady (77,1 Kg) x Joaquin Buckley (77,1 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green (70,3 Kg) x Jeremy Stephens (72,5 Kg)*
*Ficou acima do limite permitido para o peso-leve. Jeremy Stephens foi multado em 30% de sua bolsa, que foi para seu adversário.
Card preliminar - 18 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ateba Gautier (83,9 Kg) x Ozzy Diaz (84,3 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Joel Alvarez (77,1 Kg) x Yaroslav Amosov (77,1 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Grant Dawson (70,7 Kg) x Mateusz Rebecki (70,7 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Jim Miller (70,3 Kg) x Jared Gordon (70,7 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov (83,9 Kg) x Marco Tulio (84,3 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini (65,7 Kg) x William Gomis (65,7 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev (84,3 Kg) x Djorden Santos (84,3 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Clayton Carpenter (57,1 Kg) x Jose Ochoa (56,7 Kg)
