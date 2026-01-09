Ex-campeão peso mosca do UFC, Deiveson Figueiredo terá uma chance única de avançar várias casas rumo ao sonho do bicampeonato, agora no peso galo. Porém, ele terá que superar o rótulo de maior zebra de 2026 até agora. No dia 24 de janeiro, no UFC 324, o ''Deus da Guerra'' enfrenta o temido Umar Nurmagomedov em duelo que pode definir o próximo desafiante do campeão Petr Yan.

As casas de apostas dão Umar, primo do lendário ex-campeão Khabib Nurmagomedov, como amplo favorito sobre Deiveson, em uma proporção que supera a de 8 para 1. O adversário do brasileiro só perdeu para o ex-campeão Merab Dvalishvili e, oriundo do wrestling e do sambo, tem triunfos significativos sobre nomes como Cory Sandhagen, Raoni Barcelos e Mario Bautista. Mas Figueiredo tem uma arma secreta para lidar com o rival.

— Eu não venho do wrestling, mas eu venho do jiu-jitsu. Sou faixa-preta, gosto de lutar agarrado, sei colocar pra baixo e sei defender. E, ao mesmo tempo, eu venho afiando muito minha trocação, porque eu sei que posso conectar uma mão e nocauteá-lo. Mas essa luta vai exigir mais: vai exigir gás, força, isometria, cabeça fria. Eu quero estar 100% preparado, porque sei que essa luta pode ser longa, dura e cheia de guerra — declarou Deiveson, em entrevista ao site oficial do UFC.

Deiveson já venceu o cinturão mosca e agora busca título nos galos (Foto: Reprodução/UFC)

Foco total no título peso galo do UFC

Desde que deixou o peso mosca rumo aos galos, Deiveson nunca escondeu o desejo de se tornar campeão também na nova categoria. Uma vitória sobre Umar pode ser o tíquete para uma revanche contra Petr Yan, atual campeão da divisão. E Figueiredo se vê capaz não só de superar Nurmagomedov, mas também de terminar 2026 com um novo cinturão no ombro.

— Agora é simples: estar bem, vencer essa luta e caminhar para o cinturão. A categoria é dura, cheia de talentos, mas eu estou disposto a fazer o que for preciso. Eu me vejo, sim, em 2026, com esse cinturão novamente. Eu acredito nisso. Eu trabalho para isso. E se Deus quiser, isso vai acontecer.