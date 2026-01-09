Ele luta em território inimigo, mas não se sente pressionado e quer ter uma performance dominante.

Após perder a primeira luta, Lopes fez ajustes em seu treinamento para a nova oportunidade.

O peso pena Diego Lopes tomou a divisão de assalto na sua estreia no UFC, em 2023. Desde então, o brasileiro entregou várias lutas emocionantes e chegou a ter uma chance pelo cinturão, quando perdeu para Alex Volkanovski. Após mais um grande triunfo, diante do arquirrival Jean Silva, Diego terá nova chance de superar Volka, desta vez no UFC 325, em 31 de janeiro - e ele não planeja desperdiçar a nova oportunidade.

Após analisar sua performance na primeira luta, Lopes admitiu que entrou com bastante ego para enfrentar Volkanovski e declarou que fez diversos ajustes para buscar o cinturão e se tornar apenas o segundo brasileiro a ser campeão peso pena do UFC, após o ídolo José Aldo.

— Eu aprendi muito. Quando eu lutei com o Volkanovski em abril, eu tinha um pouco de ego. Uma sequência de vitórias. Achava que não precisava consertar nada no meu treinamento, que estava tudo certo. Mas após a luta, percebi muitas coisas que não estavam boas no meu camp. Então consertei muitas coisas. Agora me sinto muito melhor. Peguei uma academia privada só para mim e minha equipe. Sem distrações. Aprendi a lição — comentou o brasileiro, em entrevista à Fox Sports Austrália.

Mesmo tendo perdido a primeira luta e agora tendo que lutar em território inimigo (o UFC 325 acontece em Sydney, na Austrália, casa de Volkanovski), Diego segue focado e não se sente pressionado. O brasileiro está ciente de que precisa, ao menos, ter uma performance dominante para deixar a Austrália como campeão do mundo.

— Não estou pressionado. Na primeira vez que enfrentei o Volk, eu só tentei acabar (com a luta) com um grande soco. Esqueci muitas outras coisas. E esqueci da melhor coisa da vida: aproveitar o momento. Quando eu aproveito o momento, sou o cara mais perigoso da categoria. Vou lutar em território inimigo. Preciso acabar com a luta. Finalização, nocaute ou dominância completa por cinco rounds. Esse é meu objetivo.

Lopes vem de grande vitória sobre Jean Silva no Noche UFC (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)

Brasil com boas oportunidades no UFC em janeiro

Atualmente com dois campeões do UFC (Mackenzie Dern e Alex Poatan), o Brasil pode começar o mês de fevereiro com o dobro de donos de cinturões. Antes de Diego Lopes enfrentar Volkanovski no UFC 325, Amanda Nunes terá a chance de retomar o título do peso galo feminino contra Kayla Harrison.

O bom momento do Brasil no UFC foi confirmado no segundo semestre do ano passado, com vitórias marcantes de Charles do Bronx e dos campeões Poatan e Dern, além de triunfo do próprio Lopes sobre Jean Silva.