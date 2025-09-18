O ex-campeão duplo do UFC, Alex Poatan, tem a chance de recuperar um dos seus cinturões, o do meio-pesado, no próximo dia 4 de outubro. Diante do rival Magomed Ankalaev, o brasileiro fará a luta principal do UFC 321 em uma revanche de luta que perdeu no início do ano. E Poatan aposta em pequenas, mas importantes mudanças para se vingar do russo.

Em entrevista ao LANCE!, Alex Poatan declarou que há sempre espaço para melhoras, mesmo nas vitórias e admite que há muita expectativa em torno de sua segunda luta com Ankalaev. Ao ser perguntado sobre que tipo de mudanças ele está treinando para a revanche, o ex-campeão admitiu que está corrigindo ‘’dois detalhes’’.

- Diria que são dois detalhes que estamos trabalhando e corrigindo. Mas a realidade é que sempre tem espaço para melhorar, sempre tem erros que cometemos na luta e tentamos corrigir na próxima. Esse é o processo. É um momento de revanche, e sei que tem muita expectativa em torno dessa luta contra o Ankalaev - comentou Poatan, embaixador da Stake Brasil.

Sem pressão para Poatan no UFC 320

Poatan não sente pressão antes do UFC 320 (Foto: Reprodução Instagram Alex Poatan)

Um dos maiores nomes do MMA brasileiro em todo os tempos, Alex Poatan se tornou o único atleta masculino do Brasil a ganhar dois títulos em duas divisões diferentes no UFC - Amanda Nunes também conseguiu o mesmo feito.

Ainda que entenda que a expectativa sobe à medida que sua luta se aproxima, Alex negou sentir pressão para entregar resultados por conta de sua importância para o MMA brasileiro como um todo.

- Sei que as pessoas falam muita coisa e esperam muito, mas a realidade é que já conquistei muita coisa nas artes marciais e no UFC. Então não sinto essa pressão porque já alcancei o que tinha para alcançar. Seria diferente se eu estivesse no começo da carreira, prestes a conquistar algo. Mas já cheguei lá, já fiz história, então não é uma pressão para mim - declarou o brasileiro.

‘O processo é pesado’, admite Poatan

Quem olha Alex Poatan focado durante a semana da luta, nas encaradas e na hora do combate, não imagina o que ele passou para chegar até ali. Do corte de peso sempre cansativo, às horas e horas de treino duro, o processo para chegar bem na luta é custoso.

E ninguém melhor do que Poatan, que lutou e foi campeão em duas divisões diferentes de peso, para entender o quanto esse processo é pesado.

- A realidade é que toda luta é dura, seja uma decisão de cinco rounds ou um nocaute no primeiro. Eu considero o campeonato e os treinos parte da luta, então é sempre uma guerra, sempre um processo inteiro. São meses e meses de preparação até chegar nessa reta fina, cada dia mais perto do combate. É pesado para mim e com certeza é pesado para todo mundo que luta.