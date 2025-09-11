Ele não se sente motivado por vingança após a perda do cinturão.

O brasileiro Alex Poatan está confiante da vitória no UFC 320. Ele enfrenta o atual campeão Magomed Ankalaev na luta principal do dia 4 de outubro em busca de retomar o seu cinturão. E Poatan crê que não haverá espaço para uma trilogia caso ele vença o rival russo.

Em entrevista ao site MMA Junkie, o ex-campeão explicou que não vê apelo em uma trilogia caso saia vitorioso da revanche, mesmo tendo perdido a primeira luta. Há um certo costume de casar trilogias quando cada lutador vence uma luta nos dois primeiros confrontos de uma rivalidade. Poatan, porém, crê que o UFC não irá obrigá-lo a lutar novamente com Ankalaev. Mesmo assim, o brasileiro está pronto para qualquer cenário.

- Acho que a história vai acabar. Obviamente, está fora do meu controle. Depende do UFC. Se eles quiserem (a trilogia), eu faço sem problemas. Mas, para ser honesto, após tudo que vimos, não acho que ele vá lutar mais pelo título após perder.

Poatan sem sede de vingança no UFC 320

Alex Poatan encara Magomed Ankalaev no UFC 320 (Foto: Reprodução/UFC)

O brasileiro rejeitou ter ficado com algum tipo de motivação extra após perder o cinturão para Ankalaev. Poatan relatou que está se preparando para esse duelo de forma neutra, como se fosse uma luta qualquer, sem nenhum sentimento de revanche.

- Eu não penso sobre isso. Até nas últimas lutas, as pessoas diziam ‘’ah, você irá vingar Glover’’. No fim das contas, é outra luta e eu estou pensando em mim primeiro. Eu vou lá para vencer o resto não importa. Eu estou lutando por mim mesmo e quero fazer o melhor comigo em mente - completou o ex-campeão.

O UFC 320 acontecerá no dia 4 de outubro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Além de Magomed Ankalaev x Alex Poatan pelo título meio-pesado, o evento também terá outra luta de cinturão: o campeão peso galo Merab Dvalishvili defende sua coroa diante do norte-americano Cory Sandhagen.