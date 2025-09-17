menu hamburguer
Lutas

Diego Lopes propõe data para revanche com campeão do UFC; confira

Brasileiro quer nova chance pela cinta ainda em 2025

Diego Lopes quer revanche por título do UFC (Foto: AFP)
Diego Lopes quer revanche por título do UFC (Foto: AFP)
Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/09/2025
18:29
  • Matéria
  • Mais Notícias
Diego Lopes pediu revanche com Alexander Volkanovski após vitória sobre Jean Silva.
Volkanovski derrotou Lopes anteriormente em luta pelo cinturão vago.
Diego se reuniu com dirigentes do UFC em Las Vegas para discutir planos.
Após vencer Jean Silva em uma grande luta principal do Noche UFC, Diego Lopes viajou para Las Vegas com o intuito de se reunir com dirigentes do UFC e pedir, oficialmente, uma revanche com Alexander Volkanovski, atual campeão do mundo no peso pena.

O australiano venceu o brasileiro no início do ano em uma luta competitiva para retomar o cinturão peso pena, que estava vago após a subida de Ilia Topuria para os leves. Volkanovski não lutou desde então, mas Diego acredita que merece a revanche após sua atuação diante de Jean.

Em entrevista ao UFC Brasil, Diego relatou a sua viagem a Las Vegas, admitiu que talvez precise fazer mais uma luta antes da revanche, mas declarou que se reuniu com o UFC com o intuito de pedir a luta com Volkanovski.

- A gente nunca vem para Las Vegas de graça, né? Sempre vem para ajeitar alguma coisa. Vamos conversar com o UFC, ver quais os planos deles para mim e colocar para eles o nosso ponto de vista, o que eu quero. Dezembro é uma boa data para voltar a lutar. A galera já sabe, o Volkanovski quer lutar em dezembro e eu também. Eu acho que tive uma boa performance e mereço uma revanche com ele - comentou Diego Lopes.

Diego Lopes feliz em ser desafiado por rivais do UFC

Diego Lopes (dir) perdeu para Volkanovski (esq) (Foto: Reprodução Instagram Alex Volkanovski)
Diego Lopes (dir) perdeu para Volkanovski (esq) (Foto: Reprodução Instagram Alex Volkanovski)

O brasileiro também declarou estar feliz com o fato de ver atletas o desafiando, como foi o caso de Movsar Evloev e Aljamain Sterling. Para Diego, isso é um sinal de que seu trabalho está sendo bem feito.

- É muito legal ver que, mesmo com pouco tempo de casa, o trabalho vem sendo bem feito e tem gente que está há mais tempo no UFC pedindo para lutar comigo. É legal ver os caras que têm bastante tempo de UFC se batendo para ver quem vai lutar pelo cinturão, quem vai lutar comigo.

