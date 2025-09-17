Diego Lopes propõe data para revanche com campeão do UFC; confira
Brasileiro quer nova chance pela cinta ainda em 2025
Após vencer Jean Silva em uma grande luta principal do Noche UFC, Diego Lopes viajou para Las Vegas com o intuito de se reunir com dirigentes do UFC e pedir, oficialmente, uma revanche com Alexander Volkanovski, atual campeão do mundo no peso pena.
O australiano venceu o brasileiro no início do ano em uma luta competitiva para retomar o cinturão peso pena, que estava vago após a subida de Ilia Topuria para os leves. Volkanovski não lutou desde então, mas Diego acredita que merece a revanche após sua atuação diante de Jean.
Em entrevista ao UFC Brasil, Diego relatou a sua viagem a Las Vegas, admitiu que talvez precise fazer mais uma luta antes da revanche, mas declarou que se reuniu com o UFC com o intuito de pedir a luta com Volkanovski.
- A gente nunca vem para Las Vegas de graça, né? Sempre vem para ajeitar alguma coisa. Vamos conversar com o UFC, ver quais os planos deles para mim e colocar para eles o nosso ponto de vista, o que eu quero. Dezembro é uma boa data para voltar a lutar. A galera já sabe, o Volkanovski quer lutar em dezembro e eu também. Eu acho que tive uma boa performance e mereço uma revanche com ele - comentou Diego Lopes.
Diego Lopes feliz em ser desafiado por rivais do UFC
O brasileiro também declarou estar feliz com o fato de ver atletas o desafiando, como foi o caso de Movsar Evloev e Aljamain Sterling. Para Diego, isso é um sinal de que seu trabalho está sendo bem feito.
- É muito legal ver que, mesmo com pouco tempo de casa, o trabalho vem sendo bem feito e tem gente que está há mais tempo no UFC pedindo para lutar comigo. É legal ver os caras que têm bastante tempo de UFC se batendo para ver quem vai lutar pelo cinturão, quem vai lutar comigo.
