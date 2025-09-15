Diego acredita que precisa de mais uma vitória antes da revanche com Volkanovski.

Diego Lopes voltou a vencer no Noche UFC e é desafiado por Aljamain Sterling.

O brasileiro Diego Lopes voltou à coluna das vitórias no Noche UFC e já está sendo visado pelo resto da divisão peso pena. E isso inclui o ex-campeão peso galo Aljamain Sterling, que subiu de categoria e agora quer enfrentar Lopes em uma espécie de semifinal para buscar o cinturão até 66kg, atualmente em posse de Alexander Volkanovski.

O norte-americano de origem jamaicana Sterling usou as redes sociais para parabenizar Diego Lopes pela vitória sobre Jean Silva no Noche UFC, e desafiar o brasileiro oficialmente.

- Excelente performance de Lopes. Respeitosamente, acredito que sou o melhor e estou pronto para provar isso. Eu sou um ex-campeão e serei campeão novamente antes de me aposentar - declarou ‘’Funk Master’’, que depois ainda postou uma foto com o brasileiro com a seguinte legenda:

- O vencedor consegue a chance pelo título. Vamos fazer acontecer!

Lopes aceita fazer mais uma luta antes do título

Diego Lopes foi o vencedor da luta principal do Noche UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)

Logo após a vitória sobre Jean Silva, Diego Lopes foi perguntado se pretendia ir direto para o cinturão de Volkanovski, mas o brasileiro admitiu que talvez precise lutar novamente. Isso porque, antes do triunfo sobre Silva, Diego havia perdido uma decisão equilibrada para o campeão Volkanovski.

Portanto, Lopes acredita que o Ultimate precise que ele consiga mais uma vitória antes da revanche. Até porque o atual campeão já tem um desafiante quase definido: o inglês Lerone Murphy, que está invicto no MMA profissional e tem nove vitórias e um empate pelo UFC.

- Se o UFC quiser que eu faça mais uma luta, sem problemas. Vamos sentar e conversar. Eu quero lutar pelo título, mas se o UFC precisar, luto de novo antes - declarou Diego.

Diego Lopes ganhou bônus duplo no Noche UFC

A vitória sobre Jean Silva rendeu a Diego Lopes um raro bônus duplo. Por ter ganhado aquela que foi considerada a luta da noite, Lopes levou para casa o bônus de luta da noite, que foi dividido com Jean, e o de performance da noite.

No total, Diego ganhou US$ 100 mil (R$ 531 mil) extras, enquanto Jean levou US$ 50 mil (R$ 265,9 mil) apenas como bônus.