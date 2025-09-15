menu hamburguer
Mais Esportes

Após vitória no Noche UFC, Diego Lopes é desafiado por ex-campeão

Brasileiro talvez precise fazer mais uma luta antes de novo duelo pelo título

Após Noche UFC, Diego (esq) foi desafiado por Sterling (dir) (Foto: Reprodução Instagram Aljamain Sterling)
imagem cameraApós Noche UFC, Diego (esq) foi desafiado por Sterling (dir) (Foto: Reprodução Instagram Aljamain Sterling)
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/09/2025
17:04
Diego Lopes voltou a vencer no Noche UFC e é desafiado por Aljamain Sterling.
Sterling quer enfrentar Lopes para chance pelo cinturão de 66kg.
Diego acredita que precisa de mais uma vitória antes da revanche com Volkanovski.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O brasileiro Diego Lopes voltou à coluna das vitórias no Noche UFC e já está sendo visado pelo resto da divisão peso pena. E isso inclui o ex-campeão peso galo Aljamain Sterling, que subiu de categoria e agora quer enfrentar Lopes em uma espécie de semifinal para buscar o cinturão até 66kg, atualmente em posse de Alexander Volkanovski.

O norte-americano de origem jamaicana Sterling usou as redes sociais para parabenizar Diego Lopes pela vitória sobre Jean Silva no Noche UFC, e desafiar o brasileiro oficialmente.

- Excelente performance de Lopes. Respeitosamente, acredito que sou o melhor e estou pronto para provar isso. Eu sou um ex-campeão e serei campeão novamente antes de me aposentar - declarou ‘’Funk Master’’, que depois ainda postou uma foto com o brasileiro com a seguinte legenda:

 - O vencedor consegue a chance pelo título. Vamos fazer acontecer!

Lopes aceita fazer mais uma luta antes do título

Diego Lopes foi o vencedor da luta principal do Noche UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)
Logo após a vitória sobre Jean Silva, Diego Lopes foi perguntado se pretendia ir direto para o cinturão de Volkanovski, mas o brasileiro admitiu que talvez precise lutar novamente. Isso porque, antes do triunfo sobre Silva, Diego havia perdido uma decisão equilibrada para o campeão Volkanovski.

Portanto, Lopes acredita que o Ultimate precise que ele consiga mais uma vitória antes da revanche. Até porque o atual campeão já tem um desafiante quase definido: o inglês Lerone Murphy, que está invicto no MMA profissional e tem nove vitórias e um empate pelo UFC.

- Se o UFC quiser que eu faça mais uma luta, sem problemas. Vamos sentar e conversar. Eu quero lutar pelo título, mas se o UFC precisar, luto de novo antes - declarou Diego.

Diego Lopes ganhou bônus duplo no Noche UFC

A vitória sobre Jean Silva rendeu a Diego Lopes um raro bônus duplo. Por ter ganhado aquela que foi considerada a luta da noite, Lopes levou para casa o bônus de luta da noite, que foi dividido com Jean,  e o de performance da noite.

No total, Diego ganhou US$ 100 mil (R$ 531 mil) extras, enquanto Jean levou US$ 50 mil (R$ 265,9 mil) apenas como bônus.

