O peso pena Jean Silva fez a luta da noite contra o arquirrival Diego Lopes, na atração principal do Noche UFC, mas acabou nocauteado no segundo round, após sofrer um duro contragolpe quando crescia dentro do duelo. Após se irritar com a arbitragem e até se desentender com Lopes, o brasileiro, de cabeça fria, fez uma análise de sua atuação e prometeu se reunir com os colegas de equipe que recentemente também perderam para rever e mudar estratégias.

Através de suas redes sociais, Silva explicou que irá se reunir com Maurício Ruffy e Caio Borralho e conversar sobre as recentes derrotas do trio, que perdeu sua invencibilidade no UFC em um espaço de sete dias, após começarem suas carreiras dentro do Ultimate com um recorde acumulado de 15 vitórias e nenhuma derrota - três para Ruffy, cinco para Silva e sete para Borralho.

- De uma coisa vocês têm razão: foram três "Fight Night" que perdemos em seguida. Então, os três devem estar cometendo erros parecidos. Então, vamos fazer uma reunião, eu, Caio (Borralho) e (Maurício) Ruffy, identificar isso e melhorar. Goste ou não, sinto muito, mas a gente vai voltar - comentou Jean, que lamentou ter deixado a emoção ‘’falar mais alto’’.

- Fala, raça. Olha só isso aqui, corte aqui, ali, no olho. Infelizmente ontem a emoção falou mais alto. Estava indo bem no segundo round ali e acabei indo para cima com tudo por vontade de sair na mão. Acabei jogando sozinho, não estava conectado com o meu time. Então, essa responsabilidade dessa derrota é toda minha. Era para ser, faltando 13 segundos, e ‘’vambora’’.

Jean Silva foi nocauteado por Diego Lopes no Noche UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)

Carlos Prates é exemplo para Jean Silva no UFC

Companheiro de Ruffy, Borralho e Silva na Fighting Nerds, o meio-médio Carlos Prates pode ser tido como o exemplo a ser seguido pelos amigos. Mais cedo neste ano, Prates também sofreu o seu primeiro revés dentro do UFC, perdendo para Ian Machado Garry.

Desde então, porém, ‘’O Pesadelo’’ voltou à ação contra outro oponente duro em Geoff Neal. Desta vez, no entanto, Prates nocauteou o norte-americano de forma incrível no fim do primeiro round e já tem a maior luta de sua carreira marcada - Carlos enfrenta o ex-campeão Leon Edwards no UFC 322, em Nova York, no próximo dia 15 de novembro.

