Mesmo sem derrota, Brasil cai no ranking peso-por-peso do UFC
Mackenzie Dern e Virna Jandiroba foram ultrapassadas na classificação geral
Campeã do peso-palha, Mackenzie Dern viu sua posição ser "roubada" por lutadora francesa mesmo sem ambas entrarem no octógono. Uma atualização um tanto quanto curiosa aconteceu no ranking peso-por-peso do UFC na última semana. O mesmo aconteceu com outra brasileira, Virna Jandiroba, que saiu do Top 10 na classificação geral da organização.
As duas atletas do Brasil entraram pelo última vez em ação para se enfrentarem pelo título dos palhas, que havia ficado vacante após mudança de categoria de Zhang Weili. Depois de cinco rounds agitados, quem levou a melhor foi Mackenzie. A nova campeã, na época, ganhou posições importantes no ranking geral.
Uma semana antes, Manon Fiorot nocauteou a canadense Jasmine Jasudavicius no primeiro round. Embora vitória da francesa tenha sido mais "convincente", a brasileira mereceu sua posição no Top 5 ao conquistar o cinturão – cenário que parece ter se alterado em março deste ano. Ambas não voltaram ao octógono desde outubro de 2025.
Caso parecido aconteceu com Jandiroba. Mesmo sem lutar desde setembro, a norte-americana Tatiana Suarez ultrapassou a brasileira e assumiu a 10ª colocação do ranking peso-por-peso do UFC. Com a mudança, Virna caiu para o 11º lugar.
Ranking "pound for pound" Feminino
|Posição
|Lutador
1º.
Valentina Shevchenko (Campeã do peso-mosca)
2º.
Kayla Harrison (Campeã do peso-galo)
3º.
Zhang Weili
4º.
Natalia Silva
5º.
Manon Fiorot
6º.
Mackenzie Dern (Campeã do peso-palha)
7º.
Alexa Grasso
8º.
Erin Blanchfield
9º.
Julianna Peña
10º.
Tatiana Suarez
Virna Jandiroba
12º.
Raquel Pennington
13º.
Yan Xiaonan
14º.
Rose Namajunas
15º.
Nurma Dumont
Como funciona o ranking do UFC
Os rankings por peso do UFC são definidos por pessoas de dentro da empresa. Caso um lutador vença outro de ranking mais alto, o atleta assume automaticamente a posição do derrotado, que só caí uma posição. Já na tabela geral, o "pound for pound", a popularidade, o número de defesas de cinturão - ou lutas importantes vencidas - e o prestígio da categoria são os critérios para definir a posição.
Brasileiros mais bem colocados entre os homens no UFC
Alex "Poatan" Pereira se destaca na quinta colocação do ranking peso por peso. Ele havia despencado na tabela geral após a derrota para Magomed Ankalaev no UFC 313, saindo de terceiro para a oitavo lugar. Com a revanche no UFC 320, no entanto, o brasileiro voltou a subir na lista – situação que voltou a melhorar com resultados de outros lutadores.
A perda do cinturão dos moscas não tirou Alexandre Pantoja do ranking peso por peso. Em dezembro de 2025, o ex-campeão sofreu com uma lesão nos primeiros segundos do assalto inicial contra o jovem Joshua Van, que acabou levando a melhor no duelo. A derrota fez com que o brasileiro caisse na lista geral do UFC.
Embora não tenha subido no ranking do peso-leve (até 70,3 kg), Charles do Bronx enfim faz seu retorno ao ranking peso por peso ao se tornar campeão BMF no dia 7 de março deste ano. A dominante vitória contra Max Holloway, no UFC 326, garantiu que o brasileiro não apenas entrasse na lista, como também desbancasse outros três ex-campeões da organização.
Ranking "pound for pound" Masculino
|Posição
|Lutador
1º.
Islam Makhachev (Campeão do peso-leve)
2º.
Ilia Topuria (Campeão do peso meio-médio)
3º.
Khamzat Chimaev (Campeão do peso-médio)
4º.
Alexander Volkanovski (Campeão do peso-pena)
5º.
Alex "Poatan" Pereira (Campeão do peso meio-pesado)
6º.
Petr Yan (Campeão do peso-galo)
7º.
Tom Aspinall (Campeão do peso-pesado)
8º.
Merab Dvalishvili
9º.
Alexandre Pantoja
10º.
Joshua Van (Campeão do peso-mosca)
11º.
Charles "do Bronx" Oliveira
12º.
Dricus Du Plessis
13º.
Jack Della Maddalena
14º.
Magomed Ankalaev
15º.
Arman Tsarukyan
