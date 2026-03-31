O primeiro espanhol a conquistar um cinturão do UFC, Ilia Topuria, anunciou sua entrada como investidor em uma startup europeia que é a mente por trás da "granada pacífica", um dispositivo de segurança pessoal projetado para combater a sensação de vulnerabilidade urbana.

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Tecnologia a um "puxão" de distância

O dispositivo combina um design compacto com uma funcionalidade intuitiva: ao puxar uma anilha, o sistema dispara simultaneamente um protocolo de emergência. O aparelho transmite a localização via GPS para contatos cadastrados, inicia gravações de áudio e vídeo e emite um alarme sonoro de alta intensidade, visando dissuadir ameaças imediatas.

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A inovação surge para suprir uma demanda global alarmante. Dados internacionais revelam que cerca de um terço das pessoas admite sentir medo ao circular desacompanhadas durante a noite.

— Minha carreira foi construída sobre disciplina e respeito. Acredito que o esporte é uma ferramenta poderosa para fortalecer a segurança pessoal, e é por isso que decidi me tornar investidor da startup FlamAid (responsável pela criação do dispositivo)— declarou o lutador.

Segurança como sinônimo de liberdade

A chegada do "El matador", como o lutador é conhecido, reforça o posicionamento da marca no mercado de tecnologia voltada ao bem-estar social. Segundo a CEO da marca, a parceria amplifica a mensagem de que a proteção não deve ser pautada pelo receio, mas pela autonomia.

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— A incorporação de Ilia reforça nossa visão e nos permite levar nossa mensagem de um lugar coerente com nossos valores: segurança não é medo, é liberdade.

Com o aporte e a imagem de Topuria, a empresa planeja acelerar sua expansão global, consolidando a ferramenta como um item essencial para quem busca tranquilidade em situações de risco cotidiano.

Ilia Topuria derrotou o Charles do Bronx no UFC 317 (Foto: Ian Maule/AFP)

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