Rivalidade entre Tsarukyan e Topuria ultrapassa ringue do UFC

Não é novidade que Arman Tsarukyan busca enfrentar Ilia Topuria pelo cinturão dos leves, o que foi reforçado após a vitória no UFC Qatar. O armênio finalizou Dan Hooker no segundo round neste sábado (22). Como resposta, o atual campeão provocou o rival nas redes sociais.

Ainda no octógono, Tsarukyan não perdeu a oportunidade de desafiar Topuria. O peso-leve ainda afirmou que o georgiano esteve "fugindo" de um confronto após a conquista do título contra Charles do Bronx, no UFC 317, em junho deste ano.

— Eu tenho que agradecer ao Dan, porque graças a ele eu lutei esse ano. Ele foi o único cara que quis me enfrentar. Todo mundo fugiu, especialmente o Ilia (Topuria). Se você está aqui, vamos lá, nós temos que nos encarar — disse o armênio.

Um mês após a disputa de cinturão, Arman postou um vídeo no Instagram em que perseguia um pato, no qual chama de "Ilia". O lutador chegou a pedir ao animal que "parasse de correr", em referência a falta de acordo com o UFC para enfrentar Topuria, que supostamente não teria assinado o contrato.

Arman Tsarukyan venceu a luta principal do (Foto: Divulgação / Reprodução UFC)

Será que agora vai, UFC?

Esse mesmo animal voltou a ser citado pelos lutadores como forma de provocação. Na manhã seguinte ao UFC Qatar, foi a vez de Topuria esquentar a relação com o rival nas redes sociais ao chamar Tsarukyan de "pato assustado". O georgiano publicou um vídeo em que os dois apereciam se cumprimentando junto de uma legenda cheia de farpas.

— Arman, toda vez que nos vemos pessoalmente, você congela como um pato assustado, sem saber o que fazer. Você sabe que eu lido com você do jeito que eu quiser. Luto com quem o UFC escolher. E lembra que eu te dei um tapa e você só riu? Depois, você sai por aí bancando o valentão. Então continue, você está no caminho certo… só um pouco abaixo de mim, garoto — escreveu o campeão dos leves.

A resposta de Arman veio logo depois. Entre os insultos, o armênio destacou que o suposto tapa compartilhado por Topuria nunca aconteceu. Além disso, reforçou o desafio feito dentro do octógono para uma defesa de cinturão no UFC entre os adversários.

— Cara, você tocou no meu pescoço como se estivéssemos tirando uma foto de família e agora tá chamando isso de tapa na internet? O vídeo é nítido – sua insegurança é ainda mais evidente. Não preciso bancar o durão no Twitter, meu trabalho é dentro do octógono. Se você quer saber como é um tapa de verdade, terei o maior prazer em te ensinar. Até mais, El Pato — escreveu Tsarukyan.

Vale destacar que Ilia esteve presente no UFC Qatar para acompanhar o irmão mais velho. No card preliminar, Aleksandre Topuria derrotou o cazaquistanês Bekzat Almakhan por decisão unânime (30/27, 30/27 e 29-28).

Veja os resultados do UFC Qatar

Card principal

1 . Arman Tsarukyan venceu Dan Hooker por nocaute no R2 2 . Ian Garry venceu Belal Muhammad por decisão dos juízes 3 . Volkan Oezdemir venceu Alonzo Menifield por nocaute (soco) aos 1min27s do R1 4 . Myktybek Orolbai venceu Jack Hermansson por nocaute (soco) aos 2min46s do R1 5 . Waldo Cortes-Acosta venceu Shamil Gaziev por nocaute (soco) aos 1min22s do R1 6 . Kyoji Horiguchi venceu Tagir Ulanbekov por finalização (mata-leão) no R3

Card preliminar