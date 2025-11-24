menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Rivalidade entre Tsarukyan e Topuria ultrapassa ringue do UFC

Arman desafiou o campeão dos leves após vitória por finalização no UFC Qatar

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 24/11/2025
13:02
Campeão do UFC, Topuria ganharia a ''Luva de Ouro'' (Foto: Ian Maule/AFP)
imagem cameraIlia Topuria com dois cinturões do UFC após derrota contra Do Bronx (Foto: Ian Maule/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Não é novidade que Arman Tsarukyan busca enfrentar Ilia Topuria pelo cinturão dos leves, o que foi reforçado após a vitória no UFC Qatar. O armênio finalizou Dan Hooker no segundo round neste sábado (22). Como resposta, o atual campeão provocou o rival nas redes sociais.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Ainda no octógono, Tsarukyan não perdeu a oportunidade de desafiar Topuria. O peso-leve ainda afirmou que o georgiano esteve "fugindo" de um confronto após a conquista do título contra Charles do Bronx, no UFC 317, em junho deste ano.

— Eu tenho que agradecer ao Dan, porque graças a ele eu lutei esse ano. Ele foi o único cara que quis me enfrentar. Todo mundo fugiu, especialmente o Ilia (Topuria). Se você está aqui, vamos lá, nós temos que nos encarar — disse o armênio.

continua após a publicidade

Um mês após a disputa de cinturão, Arman postou um vídeo no Instagram em que perseguia um pato, no qual chama de "Ilia". O lutador chegou a pedir ao animal que "parasse de correr", em referência a falta de acordo com o UFC para enfrentar Topuria, que supostamente não teria assinado o contrato.

Arman Tsarukyan venceu a luta principal do (Foto: Divulgação / Reprodução UFC)
Arman Tsarukyan venceu a luta principal do (Foto: Divulgação / Reprodução UFC)

Será que agora vai, UFC?

Esse mesmo animal voltou a ser citado pelos lutadores como forma de provocação. Na manhã seguinte ao UFC Qatar, foi a vez de Topuria esquentar a relação com o rival nas redes sociais ao chamar Tsarukyan de "pato assustado". O georgiano publicou um vídeo em que os dois apereciam se cumprimentando junto de uma legenda cheia de farpas.

continua após a publicidade

— Arman, toda vez que nos vemos pessoalmente, você congela como um pato assustado, sem saber o que fazer. Você sabe que eu lido com você do jeito que eu quiser. Luto com quem o UFC escolher. E lembra que eu te dei um tapa e você só riu? Depois, você sai por aí bancando o valentão. Então continue, você está no caminho certo… só um pouco abaixo de mim, garoto — escreveu o campeão dos leves.

A resposta de Arman veio logo depois. Entre os insultos, o armênio destacou que o suposto tapa compartilhado por Topuria nunca aconteceu. Além disso, reforçou o desafio feito dentro do octógono para uma defesa de cinturão no UFC entre os adversários.

➡️ Ian Garry e Khamzat Chimaev trocam provocações e tapas nos bastidores UFC Qatar

— Cara, você tocou no meu pescoço como se estivéssemos tirando uma foto de família e agora tá chamando isso de tapa na internet? O vídeo é nítido – sua insegurança é ainda mais evidente. Não preciso bancar o durão no Twitter, meu trabalho é dentro do octógono. Se você quer saber como é um tapa de verdade, terei o maior prazer em te ensinar. Até mais, El Pato — escreveu Tsarukyan.

Vale destacar que Ilia esteve presente no UFC Qatar para acompanhar o irmão mais velho. No card preliminar, Aleksandre Topuria derrotou o cazaquistanês Bekzat Almakhan por decisão unânime (30/27, 30/27 e 29-28).

Veja os resultados do UFC Qatar

Card principal

    1.
  1. Arman Tsarukyan venceu Dan Hooker por nocaute no R2
    2. 2.
  2. Ian Garry venceu Belal Muhammad por decisão dos juízes
    3. 3.
  3. Volkan Oezdemir venceu Alonzo Menifield por nocaute (soco) aos 1min27s do R1
    4. 4.
  4. Myktybek Orolbai venceu Jack Hermansson por nocaute (soco) aos 2min46s do R1
    5. 5.
  5. Waldo Cortes-Acosta venceu Shamil Gaziev por nocaute (soco) aos 1min22s do R1
    6. 6.
  6. Kyoji Horiguchi venceu Tagir Ulanbekov por finalização (mata-leão) no R3

Card preliminar

    1.
  1. Luke Riley venceu Bogdan Grad por nocaute
    2. 2.
  2. Nicolas Dalby venceu Saygid Izagakhmaev por decisão dividida (29/28, 28/29 e 29/28)
    3. 3.
  3. Asu Almabayev venceu Alex Perez por finalização (guilhotina) aos 22seg do R3
    4. 4.
  4. Abdulrakhman Yakhyaev venceu Raffael Cerqueira por finalização (mata-leão) aos 33seg do R1
    5. 5.
  5. Aleksandre Topuria venceu Bekzat Almakhan por decisão unânime (30/27, 30/27 e 29/28)
    6. 6.
  6. Ismail Naurdiev venceu Ryan Loder por nocaute aos 1min26s do R1
    7. 7.
  7. Nurullo Aliev venceu Shaqueme Rock por decisão unânime (triplo 30/27)
    8. 8.
  8. Denzel Freeman venceu Marek Bujlo por decisão unânime (30/27, 29/28 e 29/28)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias