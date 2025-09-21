McGregor anuncia retorno ao UFC em luta na Casa Branca; confira

Em entrevista à Fox News, no programa norte-americano ‘Fox & Friends’, Connor McGregor confirmou o retorno ao UFC e disse que fará parte do Card do evento na Casa Branca. Além de confirmar presença, o irlandês também anunciou seu oponente.

No início de setembro de 2025, o UFC confirmou, através de seu presidente Dana White, que irá mesmo organizar um evento na Casa Branca, residência oficial da presidência dos Estados Unidos. O show fará parte das comemorações do 250° aniversário da Independência norte-americana e deve ocorrer em junho do ano que vem.

Recentemente, em entrevista à Fox News, Connor McGregor revelou que fará parte do evento do UFC na Casa Branca e confirmou que irá lutar contra Michael Chandler.

—Eu estarei (no card da Casa Branca) contra Michael Chandler. Fizemos o The Ultimate Fighter, tivemos boa troca de provocações. É um cara durão, forte.— Disse McGregor, em entrevista à Fox News.

Além de McGregor, vários atletas ficaram animados com a possibilidade de lutar no evento. Ex-campeão meio-pesado e pesado, Jon Jones recentemente anunciou a aposentadoria. Dias depois, porém, ao saber que o show era uma possibilidade, o ex-lutador abriu a porta para um retorno e disse que voltou a treinar forte.

Perfil oficial da Casa Branca publica foto de como será o evento

Inicialmente, o evento estava marcado para o dia exato da Independência, dia 4 de julho de 2026 - porém, o excesso de comemorações ao redor da data deixou a organização do show inviável. Logo, o card deve ser antecipado para junho de 2026.

A ideia é que a pesagem aconteça no Lincoln Memorial, um monumento histórico localizado em Washington e dedicado a Abraham Lincoln, um dos presidentes mais importantes da história dos Estados Unidos.

Além disso, os lutadores irão se aquecer dentro das dependências da Casa Branca antes de saírem rumo ao octógono, que deve ser montado no Jardim Sul da mansão.

Para que outras pessoas tenham acesso ao evento, a ideia é posicionar telões do lado de fora da Casa Branca para que milhares de fãs possam assistir ao evento ao vivo, mesmo que não possam estar dentro das dependências da residência oficial da presidência norte-americana.

Amizade de Dana White com Trump ajudou UFC

Inicialmente, a ideia de ter um evento na Casa Branca foi revelada pelo próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em discurso realizado recentemente, o chefe de estado norte-americano declarou que um evento do UFC no jardim da propriedade seria feito em comemoração à Independência Americana, que ocorreu em 1776.

Dana White e Donald Trump são amigos de longa data. Quando ainda era dono de hotéis em Las Vegas, Trump abriu as portas para organizar eventos do UFC no inicio dos anos 2000, quando a organização não estava bem financeiramente. Em troca, Dana White apoiou o amigo nas três eleições disputadas por ele até agora.