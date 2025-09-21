- Poatan tem uma rivalidade histórica com Israel Adesanya, com placar de 3 a 1 a seu favor.

- Poatan considera a possibilidade de lutar em categorias superiores depois de atuar nos meio-pesados.

O foco total de Alex Poatan está na recuperação do cinturão meio-pesado do UFC, mas isso não quer dizer que as portas estão fechadas para a tentativa de um feito inédito: ser campeão mundial em três divisões do Ultimate. O brasileiro vem, nos últimos anos, dando pistas de que gostaria de se testar no peso pesado e, na segunda parte de sua entrevista ao LANCE!, não descartou a possibilidade.

➡️Alex Poatan, exclusivo: ‘Trabalho dois detalhes para vencer no UFC 320’

Apesar de o UFC já ter tido uma série de campeões duplos, nunca houve, na história da organização, um atleta que conquistou títulos em três categorias diferentes. Ao contrário do boxe, esporte com mais divisões de peso e menos diferença de números entre elas, no MMA, há pulos de cinco a dez quilos por categoria.

E, no caso de Poatan, esse pulo poderia ser ainda maior, já que ele luta até 93kg e o limite do peso pesado é de 120kg. Porém, se engana quem acha que isso o assusta.

- Tudo é possível. Acho que estou muito bem nos meio-pesados, é uma ótima categoria pra mim. Mas não dá pra descartar a possibilidade de subir para os pesados um dia - comentou o embaixador da Stake Brasil.

O atual campeão peso pesado do UFC, Tom Aspinall, defende seu cinturão contra Cyril Gane no UFC 321, no dia 25 de outubro. Recentemente, o campeão inglês descartou o brasileiro como possível adversário após a derrota para Ankalaev. Mas uma vitória na revanche pode mudar tudo.

Poatan com seus títulos do Glory e do UFC (Foto: Reprodução Instagram Alex Poatan)

Poatan se sente feliz com carreira no UFC

Ao olhar para seus feitos dentro do UFC, o brasileiro se sente faminto por mais, mas ao mesmo tempo, orgulhoso de sua trajetória. E um episódio em específico tira um sorriso do rosto usualmente sério de Alex Poatan: a rivalidade com Israel Adesanya.

Os dois protagonizaram duelos históricos no kickboxing e no UFC, com o placar marcando 3 a 1 para Poatan. Adesanya, porém, venceu a última luta entre os dois.

- Acho que foi uma das maiores, se não a maior rivalidade da história do UFC. Sempre fomos respeitosos, nunca teve nada agressivo. Acho que é uma rivalidade que vai ficar na história do UFC, marcou demais a minha trajetória como lutador - apontou Poatan.

Conselhos para a nova geração

Tido como um ídolo do MMA brasileiro, é natural que Pereira seja espelho de muitos novos atletas do mundo das lutas, principalmente no Brasil. E Poatan fez questão de elogiar a nova geração de atletas e alertou para a necessidade deles seguirem seu caminho e continuar trabalhando duro.

- Acho que eles precisam continuar fazendo o que já estão fazendo. Tem muita gente nova chegando, fazendo um ótimo trabalho. Derrotas acontecem, mas isso faz parte do jogo. Tem uma nova geração muito talentosa vindo aí, e eles precisam continuar nesse caminho.