Ex-campeão duplo do UFC e um dos atletas mais bem pagos dos esportes de combate, Conor McGregor passou os últimos meses se dedicando à possibilidade de se candidatar à presidência da Irlanda. Porém, nesta segunda-feira, o lutador admitiu que não irá seguir com sua candidatura neste momento,mas garantiu um retorno no futuro.

Em um comunicado oficial através de sua conta no X (antigo Twitter), o atleta fez o anúncio, dizendo que iria continuar a advogar em favor dos interesses do povo irlandês dentro e fora da Irlanda e ainda declarou que ‘’isso é uma maratona, não uma corrida de velocidade’’.

- Eu quero assegurar o povo da Irlanda de que essa não será minha última eleição. Vocês me verão angariando votos no futuro, lutando pelos seus direitos e representando os melhores interesses da nossa nação. Este não é o fim, mas o início da minha jornada política. Eu estou focado no meu comprometimento para melhorar vidas, defender direitos e servir o povo irlandês com dedicação e integridade - comentou Conor, que ainda declarou que apesar de a Irlanda ‘’ter mudado drasticamente nos últimos anos’’, o país parece ‘’refém de uma constituição ultrapassada’’:

- A Irlanda mudou drasticamente nos últimos anos, porém, está limitada pela camisa de força de uma Constituição ultrapassada, que é seletivamente defendida pelos principais partidos e explorada para impedir a disputa de uma eleição presidencial verdadeiramente democrática, e assim garantir que apenas candidatos aprovados pelo establishment sejam selecionados nas urnas.

Para McGregor, essa diferença foi ‘’ampliada’’ com o seu interesse na política e, mesmo que ele esteja deixando a corrida presidencial neste momento, ‘’a maré da mudança começou’’.

- Esse déficit democrático, contra a vontade do povo irlandês, foi agora ampliado com sucesso pela minha manifestação de interesse. Em um período muito curto, catalisei uma mobilização por mudanças positivas na Irlanda contra uma caça às bruxas política malévola, trabalhando em conjunto com a grande mídia, turbinada com Fake News. Há agora um movimento muito visível e vocal de patriotas irlandeses retornando às nossas origens culturais e históricas, buscando manter e proteger nosso modo de vida como irlandeses – eu os saúdo. A corrente mudou e essa maré não pode ser contida! Após cuidadosa reflexão e consulta com minha família, retiro minha candidatura desta corrida presidencial. Não foi uma decisão fácil, mas é a decisão certa neste momento. sejam selecionados nas urnas.

McGregor no UFC da Casa Branca?

McGregor com Donald Trump na Casa Branca (Foto: Reprodução X TheNotoriousMMA)

O irlandês parece mesmo focado em retornar ao MMA e parece estar se preparando para lutar no icônico UFC na Casa Branca. Em março deste ano, no Dia de São Patrício, feriado nacional na Irlanda, Conor McGregor foi recebido por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos no Salão Oval da Casa Branca e tem estreitado relações com figuras políticas norte-americanas.

- Estou muito animado. McGregor está de volta e não há melhor evento para retornar do que eu agraciar o jardim da Casa Branca com uma grande luta. É o que eu faço de melhor. Estou muito feliz. Muito motivado - comentou Conor ao site norte-americano TMZ.