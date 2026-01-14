Luta de Amanda Nunes no UFC 324 é cancelada, diz jornal

A luta entre Amanda e Kayla será uma das principais atrações do UFC Casa Branca, programado para 14 de junho.

Kayla passou por cirurgia para corrigir uma hérnia de disco e seu retorno está previsto para os próximos seis meses.

Amanda Nunes terá que esperar pelo menos seis meses para lutar contra Kayla Harrison devido a uma lesão na atleta adversária.

Más notícias para os fãs do UFC e de Amanda Nunes. A ex-campeã terá que esperar pelo menos seis meses para tentar tomar o cinturão da antiga companheira de equipe Kayla Harrison. Segundo informações do jornal Eagle Tribune, a norte-americana sofreu uma lesão no pescoço e foi obrigada a deixar o duelo, que estava marcado para o dia 24 de janeiro, no UFC 324.

De acordo com o jornal, Harrison passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia de disco na altura do pescoço e vai precisar de tempo para se recuperar do procedimento. A luta deve ser remarcada para os próximos seis meses e pode ser uma das atrações do UFC Casa Branca, que ocorre no dia 14 de junho.

Amanda Nunes x Kayla Harrison seria a segunda luta mais importante do UFC 324, primeiro evento do Ultimate em 2026 e primeiro show do UFC com o novo parceiro de transmissão, a Paramount Plus. Na luta principal, o duelo pelo cinturão interino do peso leve, entre Paddy Pimblett e Justin Gaethje está mantido e o UFC deve anunciar um novo co-main event nos próximos dias.

Ex-companheiras de equipe em rota de colisão no UFC

Amanda Nunes e Kayla já foram companheiras de equipe antes do UFC (Foto: Reprodução Instagram kaylaharrison)

A certeza de que o duelo entre Amanda e Kayla vai ser remarcado vem do histórico entre as duas, que é um prato cheio para os esforços promocionais do UFC. Bicampeã olímpica no judô, Harrison fez sua transição para o MMA na American Top Team, que tinha Amanda como uma das principais lutadoras.

Campeã do UFC em duas categorias, Nunes alcançou o status de melhor lutadora de todos os tempos do MMA feminino sob a bandeira da American Top Team. Porém, o surgimento de Kayla, que começou a se destacar na PFL, fez com que a brasileira tomasse a iniciativa de deixar a equipe para que as duas não precisassem treinar no mesmo espaço enquanto uma buscava lutar com a outra.

continua após a publicidade

Em 2023, Amanda Nunes resolveu anunciar sua aposentadoria, mas admitiu que estava sentindo falta de lutar um ano depois. Nesta altura, Kayla já havia assinado com o UFC e estava chegando ao título do peso galo. Após vencer Peña e conquistar o cinturão, Harrison desafiou Amanda e as duas se encararam dentro do octógono.

O duelo, inicialmente marcado para o dia 24 de janeiro, terá que esperar. Mas a tensão entre os dois lados só tende a crescer.