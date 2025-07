Lenda do UFC cogita sair de aposentadoria para lutar na Casa Branca

Jon Jones, ex-campeão das categorias peso meio-pesado (92 kg) e peso-pesado (120 kg) do UFC, demonstrou interesse em participar do evento de MMA que será realizado na Casa Branca. O anúncio do evento foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início de julho de 2025, como parte das comemorações do 250º aniversário da independência americana, em 4 de julho de 2026.

O americano foi à rede social "X" (antigo Twitter) para manifestar o interesse de integrar o card que irá comemorar a independência americana. Jones fez duas postagens, uma que fala sobre o evento e outra que irá voltar a fazer os exames antidoping.

Tradução: Lutar na Casa Branca?

Tradução: Acabei de voltar para o grupo de testes (anti-doping), que durou cerca de duas semanas. Decidi manter as opções de todos em aberto.

Aposentadoria de Jon Jones

Jon Jones anunciou a aposentadoria do MMA no dia 21 de junho. O lutador era detentor do cinturão linear peso pesado do UFC e, com a saída do americano, o inglês Tom Aspinall foi promovido de campeão interino para indiscutível.

Aos 38 anos, "Bones" deixou o esporte, sendo considerado um dos maiores da história do esporte. Aos 23 anos, o americano se tornou o campeão mais jovem da história do UFC, ao derrotar Maurício "Shogun" Rua, pelo cinturão do peso meio-pesado. Com o título da divisão, o americano fez 12 defesas (a maior da história da organização) e derrotou nomes como Lyoto Machida, Vitor Belfort, Chael Sonnen e Daniel Cormier.

Jon Jones com o cinturão do peso meio-pesado do UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Após diversas polêmicas dentro e fora dos octógonos, com exame de antidoping positivo e envolvimento em um acidente onde bateu o carro e fugiu sem prestar assistência a uma mulher grávida, Jones subiu de divisão para disputar o cinturão vago do peso-pesado, em 2023. Na nova categoria, o americano derrotou Cyril Gane no primeiro round e conquistou o título. Com o cinturão, Jon realizou apenas uma defesa, quando bateu Stipe Miocic, por nocaute técnico, no terceiro assalto, em novembro de 2024.

Jon Jones derrotou Stipe Miocic em seu último combate no UFC (Foto: AFP)

