Luta entre Davi Brito e ex-bbb diverte internautas: 'Nessa vibe'

Davi Brito e Sacha Bali, dois ex-campeões do reality show Big Brother Brasil, se enfrentaram no Fight Music Show 7, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Por decisão unânime, o ator Sacha Bali levou a vitória. A luta gerou grande repercussão na web e levou os telespectadores às gargalhadas.

Além dos famosos, o evento ainda conta com nomes consagrados no esporte brasileiro, como é o caso de Esquiva Falcão, primeiro boxeador brasileiro a conquistar uma medalha olímpica na modalidade, nos Jogos de Londres 2012.

Entenda a luta entre os ex-bbb surgiu no card

A luta principal do Fight Music Show 7 aconteceria entre Popó e o ex-BBB Diego Alemão. Porém, após passar por cirurgia e anunciar aposentadoria devido à confusão generalizada no Spaten Fight Night, o consagrado boxeador baiano se retirou do evento e a luta foi cancelada.

Assim, o combate principal da noite colocou frente a frente dois ex-participantes de reality show: Davi Brito e Sacha Bali.

Davi Brito empurra Sacha na encarada

A troca de farpas escalou na última sexta-feira (31) durante a pesagem dos lutadores, quando Bali acusou Davi, campeão do BBB 24, de ser um personagem diante das câmeras. A provocação desagradou Davi, que reagiu com um tapa e um empurrão, gerando um clima de alta tensão. Devido ao ocorrido, Sacha recusou a encarada tradicional, aumentando a expectativa para o confronto.