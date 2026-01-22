A queda da luta entre Amanda Nunes e Kayla Harrison frustrou os planos da brasileira e dos fãs para este sábado (24). Agora, apenas o cinturão interino dos leves estará em jogo no UFC 324, o que parece não ter animado o público. Pelo menos, essa é a opinião de Renato Moicano.

O principal confronto da noite será entre Justin Gaethje e Paddy Pimblett, que ocupam o quarto e quinto lugares no ranking, respectivamente. Segundo Moicano, esse duelo passou batido para os fãs do UFC. O lutador peso-leve afirmou ainda que o card do primeiro evento do ano é esquecível.

— Difícil lembrar um evento numerado com menos hype que esse ufc 324. Ninguém tá falando nada dessa luta de título — escreveu.

Vale relembrar que, apesar da saída de Amanda, o Brasil contará com três lutadores em ação no sábado (26). No card principal, Natalia Silva enfrenta Rose Namajunas, enquanto Jean Silva busca superar Arnold Allen. Já Deiveson Figueiredo fecha os duelos preliminares contra Umar Nurmagomedov.

Moicano volta à ação no UFC em março

Renato Moicano enfrenta Brian Ortega, na estreia oficial do norte-americano nos leves, pela porção principal do UFC 326 no dia 7 de março. Vindo de duas derrotas consecutivas, o brasileiro busca se manter relevante dentro do ranking até 70kg e seguir sonhando com outra chance pelo cinturão.

Renato Moicano volta ao UFC em 2026 (Foto: Chris Unger/UFC)

