Jean Silva revela diagnóstico de autismo antes do UFC 324
Brasileiro enfrentará Arnold Allen no card principal do UFC 324
Às vésperas de subir ao octógono, Jean Silva fez uma revelação pessoal. O lutador contou que foi diagnosticado com autismo durante a preparação para enfrentar o britânico Arnold Allen. Neste sábado (24), o duelo acontecerá no card principal do UFC 324 em Las Vegas (EUA).
Jean abordou o tema com naturalidade e bom humor, relacionando sua condição a características também atribuídas ao seu adversário. Apesar do tom descontraído, o brasileiro mantém o foco na vitória dentro do octógono.
— Arnold Allen é um cara muito especial para a minha vida, sendo sincero. Ele é o projeto da minha redenção. Então, eu sinto que alguém vai apanhar. Não vai ser eu. eu não sei se ele realmente é diagnosticado com autismo… Eu sou autista… mas acho que vai ser dois autistas ali se divertindo — disse Jean.
Não é a primeira vez que o tema "autismo" aparece quando o assunto é o duelo entre "Lord" e Allen. Em entrevista ao jornalista Ariel Helwani, o britânico abordou o diagnóstico e destacou as grandes diferenças entre os dois adversários.
— Todo mundo me chama de autista. Todo mundo diz que somos dois (ele e Jean) extremos opostos do espectro: tem o autista barulhento e latindo, e tem o autista quieto e desajeitado — afirmou Arnold.
Pressão do UFC gera otimismo
Em seu vlog no YouTube, o brasileiro explicou que está nervoso para a luta com Allen, pois sabe que o UFC está contando com sua vitória para que ele possa ser o próximo desafiante ao cinturão peso pena – especialmente se Diego Lopes vencer o campeão Alexander Volkanovski no dia 31 de janeiro, no UFC 325.
— Eu estou nervoso, mas não é nem com a luta. O caminho está muito claro. O UFC quer que eu seja o campeão. Porque, cara, se eu nocauteio o Arnold Allen…me diz, qual o próximo passo? Principalmente se o Diego ganhar o título.
Rival de Jean, Diego Lopes venceu o compatriota na última luta dos dois e se credenciou a disputar o cinturão novamente com Volkanovski. Silva, por sua vez, enfrenta o perigoso Arnold Allen. Para o ''Lorde'', caso ambos vençam, uma revanche se torna inevitável.
