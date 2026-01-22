Deiveson mira revanche contra campeão após luta no UFC 324

Antes de entrar no octógono neste sábado (26), Deiveson Figueiredo não escondeu sua satisfação com o fim do reinado de Merab Dvalishvili no UFC. O brasileiro volta à ação para o evento de estreia do Ultimate em 2026 contra Umar Nurmagomedov. Segundo o lutador, uma vitória pode cravar sua vaga pela disputa do cinturão dos galos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Em entrevista à "Ag Fight", o lutador comentou sobre a conquista do cinturão por Petr Yan, que derrotou Merab Dvalishvili em dezembro de 2025. A declaração ocorreu nesta quinta-feira (22), em Las Vegas, onde o paraense enfrentará o número 2 do ranking da categoria até 61 Kg.

O brasileiro tem acompanhado de perto as movimentações na categoria desde sua transição para os galos. Mesmo tendo sido mencionado por Merab como potencial desafiante, Deiveson pareceu feliz com a mudança no topo da divisão. O "Deus da Guerra", agora, busca uma oportunidade de disputar o mais um cinturão no UFC.

continua após a publicidade

— Gostei (do Petr Yan campeão), estava na hora de alguém tirar o Merab (Dvalishvili). Ninguém é invencível, uma hora a derrota chega — afirmou Figueiredo.

Vale lembrar que Dvalishvili perdeu o título após um período intenso como campeão. O georgiano realizou quatro defesas de cinturão em apenas 12 meses, vencendo três delas, antes de ser superado por Yan em dezembro passado.

continua após a publicidade

➡️ Amanda Nunes rejeita outra luta no UFC: 'Só luto pelo cinturão de verdade'

Oportunidade de ouro nos galos do UFC

Figueiredo ocupa atualmente a sexta posição no ranking da categoria dos galos, enquanto seu próximo adversário, Nurmagomedov, é o segundo colocado. Esta posição torna o confronto crucial no UFC 324 essencial para o brasileiro dar o próximo passo na organização.

— (O Umar Nurmagomedov) É um bom nome, é o número 2 (do ranking). Passando por ele, tenho certeza que a revanche contra o Petr Yan vai acontecer — declarou o paraense sobre seus planos futuros.

Deiveson Figueiredo após perder cinturão do UFC (Foto: Reprodução YouTube UFC)

+Aposte na vitória do seu lutador favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.