Lutador brasileiro do UFC é suspenso por doping antes da estreia

Levi Rodrigues recebeu suspensão temporária após teste positivo para nandrolona em exame antidoping. A Comissão Atlética do Estado de Nevada divulgou a decisão nesta terça-feira (16). O lutador brasileiro dos pesados (até 93 kg) havia conquistado contrato com o UFC após sua vitória no Dana White's Contender Series em outubro deste ano, mas agora está impedido de realizar sua estreia oficial na organização.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

A suspensão foi determinada durante reunião mensal da Comissão Atlética do Estado de Nevada, órgão responsável pela regulamentação dos eventos esportivos de Las Vegas. O brasileiro permanecerá afastado das competições até que seja definida uma resolução final para o caso, sem prazo estabelecido para a duração da penalidade ou eventuais multas.

A empresa "All In", responsável pelo gerenciamento da carreira de Levi, afirmou que o uso da substância proibida aconteceu entre maio e julho de 2024, cerca de 15 meses antes de sua participação no Contender Series. A detecção ocorreu em outubro de 2025, quando o atleta competiu no programa de Dana White em Las Vegas.

continua após a publicidade

Na época, o brasileiro ficou afastado das competições por 23 meses, entre maio de 2023 e abril de 2025, devido a múltiplas lesões. A mais grave foi uma hérnia de disco que o deixou acamado por seis meses. No período em que utilizou a substância proibida, o lutador tinha apenas três vitórias como profissional e trabalhava na construção civil.

➡️ Alex Poatan atualiza fãs sobre possibilidade de lutar no UFC da Casa Branca

Conhecido como "Baby Monster", Levi Rodrigues estava invicto no MMA profissional. Para cravar sua entrada no UFC, ele impressionou Dana White ao nocautear seu adversário no primeiro round durante sua participação no programa classificatório.

continua após a publicidade

A substância encontrada no exame foi a nandrolona, esteroide anabolizante sintético com propriedades semelhantes à testosterona. Ela é utilizada para tratamento de condições como anemia e osteoporose, além de auxiliar na recuperação de tecidos.