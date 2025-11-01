Talita Alencar faz luta memorável e vence Ariane Carnelossi por finalização, na primeira luta do Card Preliminar do UFC Vegas 110. O evento acontece neste sábado (01/11), no Apex, em Las Vegas (EUA). Na luta inaugural, válida pelo peso palha, a "Problem Child" garantiu a vitória no terceiro roundo, quando encaixou um estrangulamento perfeito na adversária.

Como foi a luta entre Talita Alencar e Ariane Carnelossi no UFC Vegas 110?

Primeiro Round: Assim como o esperado, Carnelossi começa pressionando e Talita se mantém no contragolpe, buscando o clinch. Alencar consegue chutes altos e encaixa socos precisos na adversária, que tem dificuldade em demonstrar a agressividade. Ariane, entretanto, consegue reverter a situação e leva a luta pra grade. Ela fica na vantagem, mas, faltando 30 segundos para acabar o round, a maranhense consegue a queda. No chão, a paulista se defende até o último segundo

Segundo Round: Carnelossi entra mais agressiva e tenta golpes na adversária, que consegue fintar e responder com bons chutes. As lutadores trocam golpes, e Talita demonstra cansaço à medida que Carnelossi aumenta o volume de golpes. O round, porém, toma um rumo diferente quando Alencar acerta um direto e, posteriormente, um chute que derruba Ariane. Ela assume o controle no chão e domina a adversária. No últimos cinco segundos, Talita encaixa estrangulamento, mas a paulista é salva pelo fim do tempo.

Terceiro Round: Carnelossi volta melhor e domina luta em pé. Ela encaixa chutes e diretos com intensidade no início do round. Entretanto, em um momento de desequilíbrio, Ariane tenta chuta, mas Talita consegue segurar a perna direita da lutadora e realiza a queda. No chão, Talita mantém a vantagem dos movimentos e tenta chave de perna. Carnelossi consegue evitar, mas demonstra dificuldade de sair do domínio da adversária. Faltando menos de um minuto para o fim, Talita encaixou um estrangulamento perfeito na oponente, que bateu três vezes no tatame, marcando a vitória da maranhense.

UFC Vegas 110: Comparativo Talita Alencar e Ariane Carnelossi

Talita Alencar

Apelido: Problem Child

Cartel no MMA: 6-1-1

Idade: 35 anos

Cidade: Carutapera, MA

Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)

Ranking: fora do ranking

Altura: 154.94 cm

Peso: 52.15 kg

Envergadura: 148.59 cm

Alcance das pernas: 88.9 cm

Ariane Carnelossi

Apelido: Sorriso

Cartel no MMA: 15-3

Idade: 32 anos

Cidade: Álvares Machado, SP

Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)

Ranking: fora do ranking

Altura: 157.48 cm

Peso: 52.38 kg

Envergadura: 156.21 cm

Alcance das pernas: 88.9 cm

Gervonta Davis, conhecido como "Tank Davis" foi retirado da luta de card principal da MVP contra Jake Paul após acusações de agressão, cárcere privado, sequestro e inflição intencional de sofrimento emocional. A ação judicial foi movida na terça-feira (28) por sua ex-namorada Courtney Rossel, a duas semanas da luta de exibição do boxeador contra Jake Paul, programada para 14 de novembro em Miami.

Com desfalque de Tank Davis, a luta de Anderson Silva e Weidman, que abriria o card do evento, se tornou uma incerteza. Isso porque a Netflix e a Most Valuable Promotions, empresa de Jake Paul, estão procurando um novo substituto para o confronto principal faltando apenas 13 dias para os duelos.

Os dois atletas têm um histórico marcante no octógono. Em 2013, quando se enfrentaram pela primeira vez no UFC, "Spider" defendia uma sequência de 16 vitórias e 10 defesas consecutivas de cinturão. Weidman, que na época tinha apenas nove lutas profissionais, conseguiu derrotar o brasileiro nas duas ocasiões em que se encontraram.

Desde que se afastou do MMA em 2020, Silva participou de cinco lutas de boxe, acumulando duas vitórias, uma derrota e dois empates. Weidman, por sua vez, aposentou-se do MMA este ano e fará sua estreia no boxe profissional neste confronto.

Anderson Silva anteriormente havia declarado que sua história competitiva com Weidman estava encerrada, afirmando que o americano teria que "dormir" com o fato de ter perdido para a zebra. No entanto, essa posição mudou com a intermediação da empresa de Jake Paul, com quem o brasileiro já havia lutado - e perdido.

O evento em Miami representaria uma oportunidade para os fãs acompanharem um novo capítulo entre dois atletas que fizeram história no UFC, agora sob as regras do boxe. Embora a duração exata dos rounds ainda não tenha sido divulgada, o combate estava marcado para o dia 14 de novembro e teria transmissão exclusiva da Netflix.