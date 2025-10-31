Ex-campeão do UFC comemora classificação do Flamengo na Libertadores

Não é a surpresa para os fãs brasileiros que José Aldo é torcedor fanático do Clube de Regatas do Flamengo. Nesta quarta-feira (29), a equipe empatou com o Racing Club e garantiu a classificação na final da Libertadores. Entre os milhares de argentinos presentes, o ex-campeão do UFC compareceu ao duelo decisivo e aproveitou para comemorar com os jogadores rubro-negros.

O registro foi compartilhado pela conta oficial da Libertadores, no Instagram, e mostrou o momento em que os jogadores iam em direção ao vestiário após o apito final. No caminho, Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta, Jorginho e Emerson Royal pararam para cumprimentar José Aldo.

O ex-campeão dos penas celebrou a classificação da equipe na Libertadores direto do gramado no El Cilindro. Dessa vez, Aldo estava em parceria com a Paramount, nova responsável pelas transmissões do UFC a partir de 2026.

Vale relembrar que o lutador baiano nunca escondeu a paixão pelo Flamengo, seja nas arquibancadas ou no octógono do UFC. Durante sua sequência de vitórias no peso-galo, era comum José Aldo comemorar com a bandeira da Torcida Jovem, organizada rubro-negra.

José Aldo com a bandeira do Flamengo no UFC (Foto: Alexandre Loureiro)

Relembre trajetória de José Aldo no UFC

Em novembro de 2009, José Aldo se tornou campeão do peso-pena do World Extreme Cagefighting (WEC), ao bater Mike Brown. Após duas defesas de cinturão, o WEC se fundiu ao UFC e assim, o brasileiro se tornou o primeiro campeão da divisão na organização de Dana White.

Em sua estreia no UFC, no UFC 129, no Canadá, José Aldo derrotou Mark Hominick e defendeu com sucesso na primeira luta de cinturão do peso pena na história da organização. O brasileiro ainda se manteve como campeão em outras seis oportunidades. Atualmente, ele segue com o maior número de defesas de cinturão na história da divisão (7) e o quinto em qualquer categoria masculina.

De novembro de 2005 a dezembro de 2015, José Aldo ficou invicto no MMA. Neste meio tempo, se tornou campeão do WEC e colecionou sete defesas de cinturão no UFC. O então campeão voltou a ser derrotado quando foi destronado pelo irlandês Conor McGregor, no UFC 194. Antes disso, só havia perdido para Luciano Azevedo, no Jungle Fight 5.

Em 2022, Aldo anunciou sua primeira aposentadoria dos ringues após ser derrotado por Merab Dvalishvili, que se tornou campeão do peso galo dois anos depois. Após um ano fora dos octógonos, o brasileiro foi introduzido no Hall da Fama do UFC, se unindo aos brasileiros Wanderlei Silva, Anderson Silva, Rodrigo Minotauro, Royce Gracie, Maurício "Shogun" Rua e Amanda Nunes.