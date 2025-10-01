Jovem brasileira assume liderança do ranking mundial de taekwondo

O ranking mundial de taekwondo tem uma nova líder da categoria até 57kg: a brasileira Maria Clara Pacheco, de 22 anos. Vivendo temporada de títulos após a disputa dos Jogos de Paris, ela alcançou os 140.59 pontos, superando a sul-coreana Yu-jin Kim, campeã olímpica em 2024.

Em 2025, Maria Clara foi campeã do Grand Prix de Charlotte, nos Estados Unidos, em junho, e do Grand Prix de Muju, na Coreia do Sul, em agosto, torneios chave para a preparação da atleta para o Mundial da modalidade, principal evento da temporada. Neste ano, a brasileira também conquistou a medalha de ouro no Rio Open e nos Jogos Universitários.

O grande sucesso na temporada pós-olímpica se deve, segundo a própria atleta, a uma mudança importante em sua rotina de treinamentos. Durante entrevista exclusiva com a reportagem do Lance!, Maria Clara revelou que teve o apoio de uma equipe multidisciplinar para buscar a evolução.

— A parte tática foi o que mais fez a diferença, eu me impor mais na luta, a minha postura. Agora eu tô com uma equipe multidisciplinar com psicóloga, nutricionista, preparador físico, uma equipe bem completa que me ajudou a ter essa mudança tão forte e tão rápida - disse, na ocasião.

Com a última atualização do ranking, Maria Clara Pacheco repete o feito de Natália Falavigna, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, que até então era a única mulher brasileira a alcançar o topo do ranking.

Maria Clara Pacheco (centro) foi campeã do Grand Prix em 2025 (Foto: World Taekwondo)

De olho no futuro

O próximo desafio de Maria Clara Pacheco é o Mundial de Taekwondo, entre os dias 24 e 30 de outubro, em Wuxi, na China. Medalhista de bronze em 2023, ela quer o título para coroar o início deste ciclo olímpico.

— Pra ser bem sincera, eu queria muito ser campeã mundial, queria muito mudar a cor da medalha, mas eu tô tentando manter os meus pés no chão e pensar com carinho nesse evento. Por mais que tenha sido muito grandioso pra mim a medalha de bronze, foi algo muito sofrido pra mim perder a semifinal, em 2023, me machucou bastante não ser campeã sabendo que poderia ter dado mais, faltou alguma coisa pra conseguir aquilo, foi algo que eu carreguei comigo por muito tempo e eu tô tentando não levar pra esse evento - disse, ao Lance!

