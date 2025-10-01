menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Após cirurgia no coração, Hugo Hoyama recebe alta e tranquiliza torcedores

Ícone do tênis de mesa foi internado há uma semana

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 01/10/2025
10:51
O ex-mesatenista Hugo Hoyama em foto de arquivo (Foto: Arquivo pessoal)
imagem cameraO ex-mesatenista Hugo Hoyama em foto de arquivo (Foto: Arquivo pessoal)
O ídolo brasileiro do tênis de mesa Hugo Hoyama tranquilizou os fãs do esporte após hospitalização devido a um infarto agudo do miocárdio, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital do Coração (HCor), em São Paulo. Em casa após receber alta, o ex-atleta publicou mensagem em suas redes sociais agradecendo o apoio.

— Muito obrigado a todos que me enviaram mensagens, desejaram força e estiveram ao meu lado nesse período - cada palavra fez diferença. Já estou em casa! Agradeço, primeiramente, a Deus. À minha família, que esteve comigo em todos os momentos - vocês são a razão da minha existência - escreveu.

Hugo Hoyama foi internado no dia 12 de setembro, se queixando de dores no peito, e permaneceu hospitalizado após diagnóstico de infarto agudo no miocárdio. O ídolo do esporte passou por cirurgia de revascularização no dia 22 de setembro e recebeu cuidados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme protocolo.

Hugo Hoyama foi treinador da Seleção feminina
Hugo Hoyama foi treinador da Seleção feminina (Foto: André Soares/CBTM)

Referência do tênis de mesa

Recordista brasileiro no tênis de mesa, Hugo Hoyama disputou seis edições de Jogos Olímpicos como atleta e soma dez medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos, além de uma prata e quatro bronzes. Aposentado como atleta em 2013, o brasileiro foi técnico da seleção feminina até 2021 e desde então atua como embaixador da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

Dois anos antes de se aposentar, Hoyama lançou, em 2011, com sua irmã, Patrícia, o Instituto que leva o seu nome. Trata-se de uma ferramenta educacional que desenvolve nas crianças não apenas habilidades técnicas do tênis de mesa, mas valores fundamentais para a formação de cidadãos mais preparados para os desafios da vida.

circulo com pontos dentroTudo sobre

