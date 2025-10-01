O capixaba Alison "Mamute" Cerutti escolheu a cidade do Rio de Janeiro como palco para sua última competição da carreira. Para se despedir das quadras de areia em grande estilo, o atleta disputará nos próximos dias a etapa do Circuito Brasileiro em Copacabana, onde subiu ao lugar mais alto do pódio durante as Olimpíadas de 2016.

A decisão de encerrar a vitoriosa carreira no vôlei de praia no mês de outubro, inicialmente, pode ser recebida com estranhamento no mundo do esporte. O motivo, no entanto, foi explicado por Mamute ao Lance!, em conversa após treino de preparação para seu torneio de despedida nesta quarta-feira (1º).

— Então, não é normal encerrar a carreira em outubro, né? Sempre se encerra em dezembro, mas quando saiu o calendário foi escolhida a dedo o Rio de Janeiro, Copacabana, onde eu consegui meu maior título. Fica ao lado do Espírito Santo, os amigos podem vir, e é isso. É maravilhoso aqui — comentou Alison.

A família, inclusive, é essencial na carreira de Mamute, que nasceu no Espírito Santo. Nesta manhã, os filhos, a mãe e a esposa acompanharam a sessão de treinos do atleta, e, logo depois, todos se reuniram para aproveitar a praia em um dia com a cara da capital carioca: bem ensolarado.

Alison histórico: a volta do Brasil ao topo do vôlei de praia

Após conquistar os principais títulos no esporte, ainda faltava para Alison Mamute a realização do sonho olímpico. O brasileiro chegou a bater na trave em Londres-2012, mas foi apenas quatro anos depois que a medalha de ouro chegou. E como deveria ser: dentro de casa e ao lado de sua família.

— Eu ganhei várias coisas, eu ganhei muitas coisas. Mas o meu maior título foi as Olimpíadas no Rio de Janeiro, porque, além de ser as Olimpíadas, foi em casa. Isso pra mim foi um peso, uma consagração muito grande, porque é consagrar, batalhar o nome na eternidade dentro de casa. Então, assim, ao lado público, dos familiares, dos brasileiros, dos cariocas, pessoas do Brasil todo — confessou Mamute ao Lance!.

O título de Alison e Bruno Schimdt representou o retorno do Brasil ao primeiro lugar no vôlei de praia após 12 anos de jejum. Nas Olimpíadas de Atenas-2004, a parceria entre Ricardo Santos e Emanuel Rego conquistou o ouro pela primeira vez na categoria masculina para o país.

Apesar da conquista histórica, Mamute não conta mais com Bruno como parceiro nas quadras. Schimdt, inclusive, confirmou sua aposentadoria do vôlei profissional em janeiro de 2023.