Brasileira leva prata e recorde no Mundial de Atletismo Paralímpico

O quinto dia do Mundial de Atletismo Paralímpico em Nova Déli, na Índia, foi de mais medalha e recorde para o Brasil. Campeã nos Jogos Paralímpicos de Paris, a baiana Raissa Machado conquistou a prata no lançamento de dardo F56 (atletas que competem sentados). Com lançamento para 23,90m, ela superou sua marca na capital francesa e bateu o recorde do campeonato, já que a campeã Diana Krumina, com 26m18, é da classe F55.

Apesar de estar no pódio e de melhorar sua marca em relação às Paralimpíadas - em Paris, Raissa conquistou a prata com lançamento para 23,51m -, a brasileira não saiu da competição satisfeita com seu desempenho, destacando que busca a evolução neste novo ciclo.

— A sensação é de concretização de um trabalho. Infelizmente, mesmo dando o meu melhor, os 100%, acabou não saindo como eu queria. O calor influencia muito, dei o meu máximo, deu quase 24m. Estou naquela fase ruim que todo atleta passa, que é a estagnação. Agora é renovar os treinos e sair disso. Estou bem treinada, hoje não foi o dia, mas estou muito feliz com a prata - avaliou.

Raissa Machado também foi medalhista de prata em Paris (Foto: Alessandra Cabral/ CPB)

O Mundial de Atletismo Paralímpico

Iniciado na última sexta-feira (26), o Mundial de Atletismo Paralímpico segue até o dia 5 de outubro no estádio Jawaharlal Nehru. O Brasil participa do evento pela 12ª vez e, em 2025, levou uma delegação de 50 atletas, superando o número de competidores da edição de 2024, em Kobe, no Japão.

Até o momento, o Brasil lidera o quadro de medalhas da competição, com 29 pódios, com 7 ouros, 15 pratas e 7 bronzes. O país é seguido por China, com 20 medalhas, e Polônia, com 12 medalhas.

