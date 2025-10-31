Algoz de Anderson Silva relembra bastidores no UFC: 'Vou acabar com ele'

A história dentro do octógono entre Anderson Silva e Chris Weidman é amplamente conhecida pelos fãs do UFC, o que inclui as duas derrotas do brasileiro. Apesar disso, a origem dos bastidores antes do primeiro duelo se tornou público apenas 12 anos depois. O norte-americano contou os detalhes da sua conversa com Dana White durante entrevista ao ex-campeão Daniel Cormier.

continua após a publicidade

➡️ Halloween 'amaldiçoa' despedida de Anderson Silva no UFC; entenda

— Fui eu quem fez essa luta acontecer. Eu me encontrei com Dana e Lorenzo e implorei a eles. Eu disse: "Por favor, me deem o Anderson, estou dizendo, não só vou derrotá-lo, como vou acabar com ele". Eu estava em uma missão — relembrou Weidman.

O pedido de Chris foi enfim aceito pelo UFC, e a primeira luta foi agendada para o dia 6 de julho de 2013. Na ocasião, durante o UFC 162, Weidman terminou com o braço levantado ao encerrar a sequência de 16 vitórias consecutivas de Anderson na organização.

continua após a publicidade

UFC 162: Chris Weidman nocauteia Anderson Silva (FOTO: Reprodução)

Antes disso, com a luta já marcada, o norte-americano precisava se preparar física e mentalmente para encarar o então campeão dos médios. Spider era conhecido por ser um showman explosivo e eficiente, mas acabou com a derrota após uma análise detalhada de Weidman sobre o brasileiro.

— Eu assisti às lutas dele, vi todos os seus nocautes mais marcantes. Vi como ele fazia as pessoas parecerem idiotas lá dentro do octógono. Havia momentos em que essas dúvidas vinham à minha mente, assim como a possibilidade de passar vergonha e não atingir meus objetivos. Eu lutava contra esses pensamentos a cada segundo do dia — disse o norte-americano.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Weidman e Silva se enfrentarão pela terceira vez fora do UFC

Anderson Silva enfim terá sua segunda revanche contra Chris Weidman no ringue de boxe. Para relembrar umas das principais rivalidades do UFC, os lutadores veteranos abrirão o card do evento que conta com Jake Paul e Gervonta Davis como luta principal. O combate está marcado para o dia 14 de novembro e terá com transmissão exclusiva da Netflix.

A Most Valuable Promotions, empresa de Jake Paul, viabilizou este encontro entre os antigos rivais do UFC após anos de especulações sobre um terceiro capítulo na história dos lutadores. O combate abrirá o card principal e será disputado em seis rounds, em peso-casado com limite de 93kg, equivalente à categoria meio-pesado no MMA.