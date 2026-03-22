Jon Jones diz ter recusado US$ 15 milhões para lutar na Casa Branca

Um dos maiores nomes da história do UFC, Jon Jones revelou ter recusado uma proposta de US$ 15 milhões para lutar na Casa Branca. No início de março, o astro americano pedira demissão da principal entidade de MMA, por conta de desavenças com o presidente, Dana White.

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O anúncio do evento, em 14 de junho deste ano, havia feito o astro americano, que se aposentara em 2025, cogitar o retorno aos octógonos:

- Eu estava pronto, disposto e fisicamente apto para entrar. Eu estava disposto a aceitar significativamente menos do que o pedido por Aspinall, mas eles não aumentaram nem um dólar acima de 15 milhões. Eu senti que a nossa luta valia mais - escreveu o ex-campeão, nas redes sociais.

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Dana White nega proposta para Jones

No dia 7 de março, após o UFC 326, o todo-poderoso da organização desmentira que estava em negociação com o ex-campeão.

— O Jon Jones não estava nos meus planos. Eu já falei o motivo. Depois, ele se aposentou por conta de seu quadril. Isso, acima de tudo. Foi ainda mais louco o Jon Jones dizer que estava negociando, sendo que eu tinha mandando uma mensagem para o advogado dele falando que nunca iria acontecer — contou Dana.

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Hegemonia no meio-pesado

Em 19 de março de 2011, Jones conquistou o cinturão do meio-pesado ao derrotar o brasileiro Maurício 'Shogun' Rua no UFC 128 . O americano defendeu o título contra Quinton "Rampage" Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Vitor Belfort, Chael Sonnen, Alexander Gustafsson, Glover Teixeira e Daniel Cormier, até perder em abril de 2015.